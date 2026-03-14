Timothée Chalamet: la polémica que le podría costar ganar el Óscar este 2026

El actor Timothée Chalamet, nominado al Óscar 2026 al Mejor Actor por su papel en Marty Supreme, quedó envuelto en una tormenta mediática que podría afectar su imagen y, según algunos analistas, hasta sus posibilidades de ganar la estatuilla.

La controversia surgió tras una conversación con Matthew McConaughey en un evento de Variety y CNN, donde Chalamet opinó sobre distintas formas de arte; en el diálogo, el actor (que tiene familia con raíces en la danza) declaró:

“No quiero estar trabajando en ballet o en ópera, o en cosas donde digas ‘manten esto vivo, aunque a nadie le importe ya’”.

Reacción de la industria

Las respuestas hacia Chalamet no se hicieron esperar; figuras del espectáculo y expertos en artes escénicas criticaron al actor por lo que consideran una visión poco respetuosa hacia formas artísticas con siglos de historia.

Whoopi Goldberg, presentadora de The View, calificó los comentarios como “disparatados” y llamó a Chalamet “un niño inmaduro” por restar peso cultural a géneros como la ópera y el ballet; Gustavo Dudamel, reconocido director de orquesta, lo acusó de “ignorancia” y destacó la importancia histórica y cultural del repertorio clásico que él mencionó.

Incluso las salas más prestigiosas del mundo, como la Metropolitan Opera y el Royal Ballet & Opera, difundieron contenido que responde irónicamente a las palabras del actor, incluso con promociones especiales en redes sociales.

En México, artistas como Isaac Hernández, bailarín del American Ballet Theatre, respond salido al paso de las declaraciones de Chalamet recordando que eventos como su espectáculo Despertares reúnen a miles de asistentes cada año, evidenciando el interés genuino del público por la danza clásica.

La directora de orquesta Alondra de la Parra usó el humor y la ironía para contrarrestar la idea de que la música sinfónica está en decadencia y subrayó un crecimiento en la asistencia y la demanda de experiencias culturales; la actriz Karla Sofía Gascón también se pronunció irónicamente y le deseó suerte en los premios, pero recordó que su caso también fue marcado por controversias previas.

¿Podría perder el Óscar?

Aunque la votación para los premios ya cerró antes de que su declaración tan polémica se viralizara, muchos medios, analistas e incluso fans opinan que el impacto reputacional podría haber “costado puntos” a Chalamet frente a otros contendientes como Michael B. Jordan (Sinners).

Al estar cerradas las votaciones, significa que, técnicamente, sus declaraciones no pueden influir directamente en la decisión final que se dará a conocer este domingo 15 de marzo en la 98ª edición de los Premios Óscar en Los Ángeles.