Irak sí viajará a México para disputar partido de repechaje rumbo al Mundial 2026

La selección de fútbol de Irak viajará a México para disputar su partido de repechaje para el Mundial 2026 a pesar de las dificultades de viaje provocadas por la guerra en Oriente Medio, confirmó el sábado el presidente de la Federación Iraquí, Adnan Dirjal.

"La selección nacional partirá a finales de semana hacia México en un avión privado y hemos logrado ponernos en contacto con algunos clubes en los que juegan nuestros futbolistas profesionales para que se incorporen al equipo antes" de la fecha prevista para este partido, que se jugará el 31 de marzo en Monterrey, declaró en un mensaje en Facebook.