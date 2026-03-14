¿Quiénes son los extrabajadores de LyFC y Pemex con pensiones “doradas” de más de 1 millón de pesos?

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer la lista de las pensiones “exorbitantes” de exfuncionarios que se pretenden topar a la mitad del salario de la presidenta de la República ($67,145 netos al mes) con la reforma constitucional aprobada este miércoles por el Senado de la República.

Entre los ex altos mandos de confianza que están en la lista, hay tres de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y uno de Petróleos Mexicanos (Pemex) que en 2025 recibieron una pensión de más de un millón de pesos netos al mes.

Los exfuncionarios de LyFC son Jorge Evodio Chapa de la Torre, cuya pensión mensual en 2025 fue de un millón 77,533 pesos netos; Édgar Velázquez Butrón, cuya pensión fue de un millón 37,341 pesos mensuales, y Kenneth Sydney Smith Jacobo, quien recibió un millón 37,291 pesos al mes de pensión.

Mientras que de Pemex, el exfuncionario que recibió en 2025 una pensión de más de un millón de pesos al mes fue Carlos Arturo Sanchez Magaña, quien recibió un millón 107,361 pesos netos mensuales.

Asimismo, en esas mismas dos dependencias públicas hubo nueve extrabajadores cuyas pensiones casi llegaron al millón de pesos.

En LyFC hubo seis jubilados cuya pensión fue de entre 919,513 y 980,526 pesos netos al mes, mientras que en Pemex, tres extrabajadores recibieron pensiones el año pasado de 972,627 a 987,979 pesos netos al mes.

También destaca el caso del exsecretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría, quien por haber sido director de Nacional Financiera (Nafin) durante menos de un año (de diciembre de 1993 a abril de 1994), en 2025 recibió una pensión del banco de desarrollo de $120,685 mensuales.

¿Cuáles fueron las pensiones más altas en CFE?

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la pensión más alta en 2025 fue de $451,251 mensuales, recibida por José Luis Lupercio Pérez, seguida por la otorgada a Carlos Víctor Manuel Carreto Y Fern, de $433,440 al mes.

En el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la pensión más alta el año pasado fue de $284,940 al mes, otorgada a Fernando Villarreal y Puga Colmenares, mientras que en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), la pensión más alta fue de $240,125, de Marco Antonio Ubaldo Gómez.

En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la pensión más alta ascendió a $ 214,172 mensuales, otorgada a Germán Humberto Sandoval Faz, en tanto que en Nafin, la más alta fue de $209,581, de Carlos Enrique Sales Gutiérrez.