Los Récords Guinness mundialistas a cargo de Sectur costarán 4.4 millones de pesos

La Secretaría de Turismo (Sectur) federal pagará cuatro millones 407,996 pesos por los servicios integrales para la organización de eventos de registro de récords para la promoción y difusión turística nacional e internacional de México.

Lo anterior implica los tres Récords Guinness que le corresponden en torno a la organización mexicana del Mundial de fútbol 2026 con cargo a la partida presupuestal de Congresos y Convenciones (cada uno tiene un costo de un millón 469,332 pesos):

La imagen humana de la camiseta más grande del mundo (realizada el 27 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas).

La clase de fútbol (que se celebrará la mañana de este domingo 15 de marzo en el zócalo de la Ciudad de México).

El mural de fútbol más grande (planeado para finales de mayo en Los Cabos, Baja California Sur).

La notificación de adjudicación directa de los servicios, con fecha de 27 de febrero, a Fernando Salazar Rosas, refiere que “deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante garantía de cumplimiento divisible expedida por una compañía afianzadora mexicana legalmente constituida, por un importe del 10% del monto total adjudicado sin incluir IVA, a favor de la Tesorería de la Federación, misma que deberá ser presentada dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato”.

Como parte de la argumentación de los tres récords se detalló que éstos deberán ayudar a difundir, a través de las acciones programadas, el folklore, las costumbres y tradiciones que conforman la identidad cultural del pueblo mexicano, integrándolas dentro de un marco deportivo en atención a la mayor proyección internacional que tendrá el país con motivo de la realización del Copa Mundial de Fútbol, organizado de manera conjunta por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.

El servicio contratado consiste “en un proceso formal, metodológico y documentado mediante el cual se organizan, ejecutan y validan eventos que, bajo criterios de medición y validación previamente establecidos, permiten acreditar que una actividad específica ya sea de carácter cultural, deportivo o social alcanza un resultado excepcional a nivel mundial, al no existir antecedente alguno que lo iguale o supere en otro lugar del mundo”.

Por la relevancia que se busca dar al récord de este domingo, al de la clase de fútbol que busca reunir más de 10,000 personas, la invitada principal será la presidenta Claudia Sheinbaum (de acuerdo con lo mencionado el lunes pasado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien colabora también con recursos en la organización de la actividad), quien estará junto a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.

Con las certificaciones de Récords Guinness la dependencia busca generar contenido de alto valor promocional, susceptible de ser difundido a través de diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, contribuyendo a posicionar a México como un destino turístico “dinámico, innovador y con una oferta cultural y deportiva distintiva”.

La adjudicación directa

Conforme a la normatividad vigente, la dependencia realizó una investigación de mercado en la plataforma ComprasMX y no identificó a posibles proveedores del servicio requerido, por lo que se procedió a llevar a cabo la búsqueda en la fuente de información de páginas de internet y/o consultas vía telefónica, con la finalidad de obtener los datos de contacto a quien dirigir la solicitud de cotización.

Así, lograron entrar en comunicación con Guinness World Records NA, con sede en Nueva York, Estados Unidos.

En la narración que se hace en la justificación de excepción de licitación pública, la Secretaría señala que:

Considerando que México ha sido uno de los países donde se han registrado logros de récords, fue posible identificar como medio de contacto al C. Fernando Salazar Rosas, persona que se encuentra autorizada para presentar propuestas y llevar a cabo la representación comercial en nombre de la C. Ingrid Paola Rodríguez Borja, mismo que cuenta con la sesión de derechos desde el mes de agosto del ejercicio 2022, otorgada por la representante del cargo de enlace comercial y logístico siendo que ella es la única persona enlace comercial y logístico autorizada por Guinness World Records para México, acreditada para certificar y registrar los récords.

En consecuencia, se le hizo la petición de presentar una propuesta para realizar los servicios que finalmente le adjudicaron.