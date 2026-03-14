Sheinbaum reitera a Trump: "En México gobierna el Pueblo, pero también las mujeres" no el narco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este sábado que "en México gobierna el pueblo y también las mujeres", en reacción a los comentarios de Donald Trump, quien declaró la víspera que "los cárteles son quienes gobiernan México".

De gira por Nayarit, la mandataria mexicana recordó que con su llegada a la Presidencia llegaron todas las mujeres:

“Por eso dije que llegamos todas. Ayer dije: ‘¿Quién gobierna México?’ Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México. No. En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, afirmó sin hacer mención de su homólogo estadounidense.

Al encabezar la inauguración de un Centro LIBRE en el municipio de Ixtlán del Río, la presidenta de México reaccionó por segundo día consecutivo a los comentarios que Trump hizo en su red Truth Social, donde insinuó que en México habría un "narcogobierno".

Horas después, el estadounidense lamentó que la presidenta mexicana hubiera rechazado sus reiterados ofrecimientos de ayuda militar para combatir a las bandas criminales.

Sheinbaum "me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles, porque, nos guste o no, los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso", dijo el republicano.

En este tenor, Sheinbaum Pardo comentó ayer que México colabora con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico pero siempre desde el marco de su soberanía e independencia.

"Estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad (...) podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación", dijo