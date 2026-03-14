¿Quiénes ganan y pierden con el rechazo de la reforma electoral?

Como era de esperarse, la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no encontró el respaldo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para poder transitar, debido a que en el proceso de construcción de la iniciativa prevalecieron la arrogancia, la soberbia e incapacidad, en lugar de privilegiar la negociación para construir acuerdos y mayorías que permitieran a la reforma presidencial arribar a buen puerto.

El que la reforma electoral no haya obtenido los dos tercios de los votos de las y los diputados federales presentes en el salón de plenos del recinto legislativo de San Lázaro, en la sesión del pasado miércoles 11 de marzo del año en curso, no significa una “derrota” para la doctora Claudia Sheinbaum, como pretende hacer creer la oposición, es decir, el Partido Acción Nacional (PAN), lo que queda del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.

Al contrario, la presidenta de México sale indemne y fortalecida de este episodio legislativo, ya que, ante los ojos del pueblo, ella cumplió cabalmente con enviar la propuesta de reforma electoral con el objetivo de acabar con los privilegios de funcionarios públicos que aún subsisten en algunas áreas, como es el caso de las instituciones electorales e institutos políticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en cumplimiento del mandato del pueblo de México, mismo que en diversas encuestas levantadas, considera excesivo la cantidad de recursos públicos que se destinan a las instituciones electorales y a los institutos políticos, sobre todo cuando existen grandes necesidades y carencias en el país.

El pueblo de México -dijo la presidenta- le parece excesivo que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) sigan ganando más de que la titular del Poder Ejecutivo Federal, también le parece excesivo que se dupliquen funciones en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), encargados de organizar y supervisar las elecciones locales en cada estado de la República, a los que se destinan cuantiosos recursos públicos para el pago de emolumentos de altos funcionarios cuando existen carencias de agua, bacheo y drenaje en los municipios.

Justo la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum planteaba eliminar los privilegios y lograr economías que fueran destinadas para beneficio del pueblo, sin embargo, la iniciativa no logró transitar porque imperó la soberbia y la arrogancia de Pablo Gómez Álvarez, presidente de la comisión para la reforma electoral, así como de la bisoña presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ambos cercanos al inquilino de la quinta “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, quien es el gran perdedor del rechazo a la reforma electoral.

Porque decimos que López Obrador es responsable, porque él es el real arquitecto del proyecto de la cuarta transformación, que busca perpetuar a Morena en el poder a través de cambios constitucionales que han permitido apoderarse del control de las instituciones fundamentales de la nación, como ya lo hizo con los Poderes Judicial y Legislativo, y ahora pretende controlar al INE para “dominar” el escenario electoral de los futuros comicios. Sin embargo, al no aprobarse la reforma, él pierde.

Otro que pierde es el presidente de la Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados y coordinador del grupo legislativo de Morena, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, ya que su vasta experiencia legislativa y habilidad para la negociación política, de nada le valieron en el caso de la reforma electoral en cuestión, para alcanzar los consenso con los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y lograr una votación de dos terceras partes para que la propuesta transitara en San Lázaro.

Acaso será que don Ricardo Monreal aún le guarda resentimiento a López Obrador por “cerrarle” el paso a su candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en las elecciones de 2018, para allanarle el camino a Claudia Sheinbaum, y por eso ahora cobró la factura al tabasqueño al no realizar un mayor esfuerzo para lograr la aprobación de la reforma electoral.

Desde un principio la dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT), encabezada por el profesor Alberto Anaya, expresó no coincidir con los cambios propuestos, ya que, desde su fundación, este partido político ha estado en contra de que se instale un partido único, un partido hegemónico en el país, y busca privilegiar la pluralidad democrática como lo es México, un mosaico pluricultural.

La propuesta de reforma -que finalmente no se aprobó-, en opinión del líder nacional petista, podría conducir a la ruta de un partido hegemónico de Estado, aunque sea en sentido inverso, porque el que desapareció nació del poder, de arriba para abajo, y el que podría surgir con los cambios propuestos vendría de abajo hacia arriba.

El profesor Alberto Anaya ha mostrado congruencia con los principios que dieron origen al PT, los cuales defiende a capa y espada. Anaya y petistas comulgan con la reforma electoral de 1977 que dio la apertura democrática, la cual se profundizó con la reforma de 1996, porque ésta -sostienen- se construyó con todos los actores políticos y ahí el gobierno en turno sólo fungió como árbitro, lo que dio pie a una mayor ampliación de la pluralidad.

Además, el profesor Alberto Anaya sustenta que los cambios electorales iniciados en 1977 y que se reforzaron en 1996, son los que permitieron que el 1° de julio de 2018, la izquierda eterna, esa minoría, llegara a ser mayoría con el respaldo del pueblo y tomar el poder de la nación con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, por lo que -en opinión del dirigente nacional del PT- es el camino que se debe de cuidar y proteger, porque ese es el pluralismo y la apertura democrática.

El profesor Alberto Anaya, experto conocedor de los vaivenes políticos, determinó no acompañar los cambios propuestos porque no es la ruta que lleve al país a tener más democracia, porque se pondría en riesgo toda la lucha de la paridad de género y de las acciones afirmativas, porque sencillamente no habría posibilidad de lograrlas con la lista de los 100 segundos más votados, como se proponía en la iniciativa.

Tras lo aquí expuesto, considero que quienes ganan en este caso son la presidenta de México Claudia Sheinbaum, ya que sale fortalecida y con la libertad de impulsar los cambios legislativos que demanda el pueblo de México, y el profesor Alberto Anaya, porque demuestra independencia respecto del gobierno Federal, así como congruencia y firmeza con los principios en los que cree y que dieron origen al PT.

Los damnificados son López Obrador y Ricardo Monreal, el primero por no poder tomar el control del INE para tener injerencia en los futuros procesos electorales, y el segundo porque evidenció falta de oficio político para lograr consensos con los aliados de Morena. ¿O será que don Ricardo cobró revancha porque le cerraron el paso a su hermano Saúl a la gubernatura de Zacatecas?