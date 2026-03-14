Aguascalientes destaca a nivel nacional por su crecimiento industrial

En noviembre de 2025 registró un crecimiento mensual de 3.8 por ciento en su actividad industrial.

En los primeros 11 meses de 2025 acumuló un incremento de 1.9 por ciento, mientras que el país promedió una caída de 1.6 por ciento.

Apostamos por la productividad, la calidad y el talento competitivo para convertir los retos en oportunidades: Tere Jiménez.

Aguascalientes continúa con buenos resultados en economía; registró un crecimiento mensual de 3.8 por ciento en su actividad industrial durante noviembre de 2025 y del 3.2 por ciento respecto a noviembre de 2024, según los últimos datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“El crecimiento industrial de Aguascalientes es resultado del talento de nuestra gente y del trabajo en equipo. Aquí seguimos convirtiendo los retos en oportunidades para que nuestro estado siga siendo un lugar seguro, próspero y con futuro”, puntualizó la gobernadora Tere Jiménez.

Reiteró su compromiso de trabajar en alianza con los sectores productivos para seguir posicionando a la entidad como líder en desarrollo industrial y un destino clave para el crecimiento de las cadenas de valor.

Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), dio a conocer que en el acumulado de enero a noviembre de 2025, Aguascalientes presentó un crecimiento de 1.9 por ciento en su actividad industrial, lo que contrasta notablemente con el desempeño nacional, que registró una caída de 1.6 por ciento en el mismo periodo.

Añadió que en el acumulado anual, todos los sectores que componen la actividad industrial, que son construcción, manufacturas, minería y energía, muestran en Aguascalientes un avance superior al promedio del país, lo que refleja la fortaleza y diversificación de su planta productiva.