K’OTO: el nanosatélite de la UNAM que podría orbitar la Tierra hasta 18 meses

Rafael Guadalupe Chávez Moreno, jefe de la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, campus Juriquilla, informó que el CubeSat K’OTO, desarrollado en esa unidad académica, podría ser lanzado de la Estación Espacial Internacional en diciembre de este año.

En su creación participaron estudiantes y profesores de la UNAM (de los cuales, el 25% son mujeres), que fueron apoyados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro.

K’OTO, el nanosatélite

Chávez Moreno explica que K’OTO es un nanosatélite (satélite miniaturizado con forma cúbica y base de 10x10x10 centímetros) que pesa cerca de 1.3 kilogramos, tiene sistemas de estabilización y control de orientación para las dos cámaras conlas que cuenta.

Se estima que tenga un funcionamiento o vida útil de 12 a 18 meses en órbita para fotografiar el país en el espectro visible a baja y mediana resolución, además de monitorear la actividad de volcanes como el Popocatépetl y así transmitir los datos a tierra por medio de bandas de radioaficionado.

Estos datos los dio a conocer durante una conferencia de prensa en el auditorio Raúl J. Marsal del Posgrado de la FI, donde también dijo que el nanosatélite fue creado para pruebas en Japón y un lanzamiento posterior a través de la Agencia Espacial Japonesa JAXA.

Su última fase de su desarrollo se encuentra en proceso.Foto: Cortesía Boletín UNAM

Tiene un diseño estándar con una estructura escalable en cubos y se usa por universidades para realizar investigaciones, también en las áreas de educación y para demostraciones tecnológicas y observación terrestre en órbita terrestre baja.

La intención es generar tecnología propia y formar nuevas generaciones de especialistas en ingeniería aeroespacial. Su lanzamiento se hará después de que se apruebe la tercera y última fase de su desarrollo, la cual se encuentra en proceso.

Con raíces nacionales

“K’OTO" significa “saltamontes” o “chapulín” en otomí, una lengua indígena que abunda en Querétaro, entidad donde se desarrolla el dispositivo. El proyecto tiene alianzas con la Agencia Espacial Mexicana (AEM), el gobierno de Querétaro y el Kyushu Institute of Technology (Kyutech) de Japón.

También forma parte de la nueva generación de tecnología espacial universitaria de México, la cual es precursora de futuras misiones de la FI como el nanosatélite KuauhtliSAT e Ixaya, un plan satelital del PEU que tiene el objetivo de generar una alerta temprana de incendios en territorio nacional.