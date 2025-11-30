Bitcoin registra su peor noviembre en 3 años

La cotización del bitcoin registró una caída de 17.07% en noviembre, su segundo peor desempeño mensual del año, solo detrás de la caída de 17.39% registrada en febrero, según datos de CoinGlass.

La caída en el precio del bticoin marcó su mayor retroceso para noviembre desde 2022 cuando perdió el 16.23% de su valor.

La criptomoneda más grande del mundo por valor de mercado cerró el mes en 90,894.70 dólares. En lo que va del año retrocede más de 2 por ciento.

Después de un octubre volátil en el que alcanzó un máximo histórico de 126,186 dólares al cierre de noviembre, el bitcoin ha borrado aproximadamente 665,000 millones de dólares en valor de mercado.

La venta masiva del criptoactivo comenzó después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amplió los aranceles a China el 10 de octubre, lo que provocó una reevaluación generalizada del riesgo en los mercados.

La volatilidad persistió en noviembre, y el cierre del gobierno estadounidense la intensificó aún más al endurecer la liquidez en los mercados.

Además de las condiciones macroeconómicas, el precio del bitcoin se vio afectado por el debilitamiento de los flujos institucionales.

Según datos de SoSo Value, los fondos cotizados en Bolsa (ETF) de bitcoin registraron salidas por 3,480 millones de dólares en noviembre, la segunda salida mensual más grande desde su lanzamiento en 2024.

Podría repuntar

El reciente repunte de bitcoin podría llevar a la criptomoneda de vuelta hacia los 100,000 dólares, ya que las condiciones de sobreventa y las tendencias estacionales se vuelven más favorables, según un análisis de BTIG.

“Creemos que bitcoin está ahora preparado para continuar su repunte reflejo al menos de vuelta hacia los 100,000 dólares por unidad”, dijo Jonathan Krinsky, analista de la firma de corretaje estadounidense BTIG.

Su visión se enfoca en factores técnicos más que en cambios en la demanda o regulación, enfatizando que las condiciones de sobreventa y la mejora estacional podrían proporcionar un impulso a corto plazo.