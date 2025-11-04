Bitcoin cae por debajo de los 102,000 dólares y arrastra a otras criptomonedas

El precio del bitcoin registra un descenso del 5% en su precio este martes para ubicarse en 101,397 dólares por unidad.

La razón de la baja en el precio de la mayor criptodivisa mundial se debe a que se liquidaron en las últimas 24 horas, activos por 1.3 billones de dólares que se tenían en bitcoins.

El portal CoinGlass informó que se los inversionistas que tenían posiciones largas (apostaban por un alza en el criptoactivo) retiraron sus recursos del mercado.

Señales mixtas en los mercados, que no definen si la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, bajará o no la tasa de interés de referencia.

También otros criptoactivos como el ethereum bajan 7.7% en la jornada y se vende en 3,374.64 dólares.

En enero del año pasado llegaron a Wall Street 11 ETF que tienen activos de bitcoin. Este martes los 11 instrumentos, entre los que están Invesco Galaxy Bitcoin, Franklin Bitcoin, iShare Bitcoin, entre otros, retroceden alrededor del 6% en línea con la baja del bitcoin.

El bitcoin tiene su primer octubre de bajas desde 2018

El bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado, retrocedió 3.9% durante el mes de octubre, afectado por un aumento en la incertidumbre global y una mayor aversión al riesgo.

De acuerdo con datos de Investing, el bitcoin cerró el último día de octubre en 109,602.80 dólares, registrando su primer descenso para este mes desde 2018, poniéndole fin a una racha de siete años consecutivos de ganancias que había otorgado a octubre la reputación de ser un “mes de buena suerte” para el sector cripto. A pesar del tropiezo de octubre, el bitcoin acumula una ganancia de alrededor del 18% en lo que va del año.