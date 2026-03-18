Israel bombardea el centro de Beirut e Irán responde a muerte de Larijani lanzando ojivas

Aviones de combate israelíes bombardearon el centro de Beirut en la madrugada del miércoles, destruyendo edificios de departamentos en lo que fueron algunos de ⁠los ataques aéreos más intensos contra el centro de la capital libanesa en décadas, en lo que supone una escalada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Un día después de matar al poderoso jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, el objetivo de más alto nivel desde que el líder supremo falleció en el primer día de la guerra, Israel afirmó haber matado a otro alto cargo, el ministro de Inteligencia, Esmail Khatib.

Teherán confirmó ⁠la muerte de Larijani y respondió lanzando misiles con múltiples ojivas contra ⁠Israel, que según las autoridades locales causaron la muerte de dos personas cerca de Tel Aviv.

Irán aseguró que la muerte de estas autoridades no obstaculizará sus operaciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, señaló que Estados Unidos e Israel no entienden que la república islámica era un sistema político sólido que no depende de un solo individuo.

A punto de cumplirse tres semanas de conflicto, hay escasos indicios de distensión.

Una disrupción sin precedentes del suministro energético mundial ha elevado la apuesta política para el presidente Donald Trump. El miércoles, los precios del gasóleo en Estados Unidos superaron los 5 dólares por galón por primera vez desde la aceleración de la inflación de 2022 que minó el apoyo a su predecesor, Joe Biden.

Israel ha intensificado sus ataques contra el Líbano y su ofensiva terrestre en el sur en persecución del grupo Hezbolá, respaldado por Irán, que ha disparado a través de la frontera en solidaridad con Teherán.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, rechazó las propuestas transmitidas por países intermediarios para rebajar la tensión del conflicto, afirmando que primero hay que "poner de rodillas" a Estados Unidos e Israel, según un alto funcionario iraní que pidió no ser identificado.

Peores ataques en décadas

En el barrio de Bachoura, en el centro de Beirut, Israel advirtió a los residentes que abandonaran un edificio que, según afirmó, era utilizado por Hezbolá, y que a continuación arrasó por completo. Un video verificado por Reuters mostró cómo la estructura se desmoronaba hasta convertirse en polvo al ser alcanzada al amanecer.

Abu Khalil, que vive en la zona, dijo que había ayudado a la gente a huir de las casas cercanas esa misma mañana tras la advertencia israelí. "Es solo una operación para hacer daño, para aterrorizar a la gente, para aterrorizar a los niños", declaró a Reuters, insistiendo en que no había objetivos militares en las inmediaciones.

No se emitieron avisos similares para los ataques que alcanzaron edificios de departamentos en otros dos distritos del centro, matando a al menos 10 personas, según las autoridades locales. El humo salía del balcón de uno de los edificios mientras los residentes barrían los escombros de la calle, rodeados de autos destrozados.

Aunque Israel lleva días atacando los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbolá, los últimos ataques han sido de los peores que han azotado el centro de la capital en décadas.

Dentro de Israel, un misil iraní abrió un cráter en el asfalto e incendió varios autos en una zona residencial de Holon, justo al sur de Tel Aviv.

"Sonó la alarma, nos metimos en el refugio y oímos una explosión tremenda", dijo a Reuters la residente Leah Palteal. "Cuando nos dejaron salir (...) vimos fuego, bajamos las escaleras y vimos que todo aquí había volado por los aires".

Israel también ha lanzado una ofensiva terrestre en el sur del Líbano. Este miércoles reconoció que sus tropas dispararon por error desde un tanque contra una base de la ONU una semana después del inicio de ⁠la guerra, hiriendo a tres cascos azules de Ghana.

Aumentan las víctimas

Las autoridades libanesas afirman que 900 personas han perdido la vida ⁠en el país y que 800,000 se han visto obligadas a huir de sus hogares. El ⁠grupo de derechos humanos iraní HRANA, con sede en Estados Unidos, dijo el lunes que se estima que más de 3.000 personas han perdido la vida en Irán desde que comenzaron los ataques.

Los bombardeos iraníes han causado víctimas mortales en Irak y ⁠en los estados del golfo Pérsico. Catorce personas han perdido la vida en Israel.

Israel y Estados Unidos afirman que el objetivo de su guerra es impedir que Irán pueda proyectar su fuerza más allá de sus fronteras y destruir sus programas nucleares y de misiles.

También han instado a los iraníes a levantarse y derrocar a sus gobernantes clericales, apenas unas semanas después de que las autoridades mataran a miles de manifestantes antigubernamentales. Sin embargo, no ha habido señales de disidencia organizada dentro de Irán desde que comenzaron los bombardeos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que el martes atacaron objetivos en Teherán, entre los que se encontraban la sede de la unidad de seguridad de la Guardia Revolucionaria encargada de reprimir los disturbios y un centro de mantenimiento vinculado a las fuerzas de seguridad interna de Irán.

Irán informó al organismo de control nuclear de la ONU de que un proyectil impactó en una zona cercana a la central nuclear de Bushehr el martes por la noche, pero no causó daños ni heridos. El director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamado a la máxima moderación.

El ejército estadounidense afirmó ⁠el martes que atacó instalaciones a lo largo de la costa iraní, cerca del estrecho de Ormuz, con potentes bombas "cazabúnkeres", alegando que los misiles antibuque iraníes allí presentes suponían una amenaza para la navegación internacional.

El estrecho, por donde normalmente pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado a pocos kilómetros de la costa iraní, permanece en gran parte cerrado, ya que Irán amenaza con atacar a los petroleros vinculados a Estados Unidos e Israel. Los precios del petróleo se han disparado.