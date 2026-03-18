Petróleo cae tras reanudación de exportaciones iraquíes por el puerto turco de Ceyhan

Los ⁠precios del petróleo bajaban este miércoles, después de que Irak reanudó las exportaciones ⁠de crudo a través del oleoducto hacia el puerto mediterráneo turco de Ceyhan, suscitando esperanzas de un cierto alivio ante las interrupciones en el suministro de los productores del golfo Pérsico.

Sin ⁠señales de distensión en el conflicto ⁠con Irán, los precios de referencia de los futuros del Brent se han situado por encima de los 100 dólares por barril durante las últimas cuatro sesiones.

Tras subir más de un 3% el martes, los futuros del Brent cedían 31 centavos, o un 0.3%, a 103.12 dólares por barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdían 1.56 dólares, o un 1.6%, a 94.65 dólares.

En Irak, fuentes de North Oil Company indicaron que se reanudaron las exportaciones a través del oleoducto después de que Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) acordaron en la víspera reanudar los flujos. Dos responsables del sector petrolero señalaron la semana pasada que Irak pretende bombear al menos 100,000 barriles por día (bpd) a través del puerto.

"A pesar de este avance, el alivio del suministro sigue siendo limitado, ya que la producción de Irak se sitúa en cerca de un tercio de los niveles previos a la crisis y el tráfico de petroleros a través de Ormuz ​sigue estando muy restringido", señaló Soojin Kim, analista de MUFG.

La producción petrolera de los principales yacimientos del sur de Irak, donde se produce y exporta ⁠la mayor parte de su crudo, se había desplomado ⁠un 70%, a apenas 1.3 millones ⁠de bpd, según informaron fuentes el 8 de marzo, ya que el conflicto con Irán cerró de facto ⁠el vital estrecho de Ormuz, por el que pasa alrededor del 20% del petróleo mundial.

Por su parte, la Corporación Nacional del Petróleo de Libia informó este miércoles que los flujos del yacimiento petrolífero de Sharara se estaban redirigiendo de forma gradual a través de oleoductos alternativos por un incendio.

Las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron en 6.56 millones de barriles en la semana que finalizó el 13 de marzo, según fuentes del mercado, que ⁠citaron las cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API) del martes, muy por encima del alza de unos 380,000 barriles previsto en una encuesta de Reuters.