Bank of America y Morgan Stanley superan estimaciones

Bank of America superó las estimaciones de Wall Street en cuanto a ganancias, beneficiándose de un excelente desempeño de la banca de inversión en el tercer trimestre, y mejoró sus perspectivas de ingresos netos por intereses, lo que hizo que sus acciones subieran 4.37% en Wall Street.

Los ingresos netos por intereses aumentaron 9% a 15,200 millones de dólares en el trimestre respecto del año anterior. BofA había dicho anteriormente que espera ingresos netos por intereses récord en 2025.

"El fuerte crecimiento de los préstamos y depósitos, junto con un posicionamiento efectivo del balance, dieron como resultado un ingreso neto por intereses récord", dijo el director ejecutivo Brian Moynihan en un comunicado.

Las acciones de BofA, que han subido 14% en lo que va de 2025 hasta el último cierre, han tenido un rendimiento inferior al de todos sus pares, así como al del índice bancario KBWE.

El segundo banco más grande de Estados Unidos estima que su ingreso neto del cuarto trimestre estará entre 15,600 millones y 15,700 millones de dólares, 8% más que el año anterior.

Se espera que el recorte de 25 puntos básicos de la Reserva Federal en septiembre, junto con otros factores económicos, estimule la demanda de los prestatarios.

"El desempleo todavía se mantiene en un nivel bastante bajo, el crecimiento salarial es bastante bueno en general, los precios de las viviendas se mantienen en un buen lugar y, obviamente, el mercado de valores está en un buen lugar", dijo el director financiero Alastair Borthwick en una llamada ccon periodistas.

El banco también se benefició de la renovada confianza de las corporaciones para llevar a cabo grandes fusiones y adquisiciones.

Las comisiones de banca de inversión de BofA aumentaron 43% a 2,000 millones de dólares respecto al año anterior, en comparación con el pronóstico anterior de los ejecutivos de un aumento del 10 al 15 por ciento.

Buen trimestre

Las ganancias de Morgan Stanley superaron las estimaciones en el tercer trimestre debido a que un aumento en las operaciones de adquisición impulsó los ingresos a récords, y el jefe de finanzas de la compañía dijo que su cartera de banca de inversión está en "máximos históricos".

Sus acciones subieron 4.75% tras alcanzar un máximo histórico. Acumulan un alza del 32% este año.

Las ganancias del banco ascendieron a 4,600 millones de dólares, o 2.80 dólares por acción, durante el trimestre finalizado el 30 de septiembre, superando las expectativas de 2.10 dólares por acción, según estimaciones de analistas. Los ingresos trimestrales totales alcanzaron una cifra récord de 18,200 millones de dólares, superando las expectativas de 16,700 millones de dólares.