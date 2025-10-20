Apple se dispara y ya es la segunda empresa más grande en Bolsa

Las acciones de Apple, creadora del iPhone, con sede en Cupertino, California, subieron casi 4% en la jornada de este lunes, alcanzando un máximo histórico, llevando su capitalización de mercado a posicionarse como la segunda compañía más valiosa del mundo.

El optimismo en los títulos de la tecnológica fue por las ventas de la serie iPhone 17, que se lanzó en septiembre, y que ha superado a la serie iPhone 16 un 14% en Estados Unidos y China dentro de sus primeros 10 días de disponibilidad, según datos de investigación de Counterpoint .

Los papeles de Apple cerraron la jornada con un incremento de 3.94% y cotizaron en 262.24 dólares, con lo que el precio alcanzó un máximo histórico. En su comparación anual, las acciones de la compañía registran un alza de apenas 4.72 por ciento.

La firma que pertenece al grupo selecto de las Siete Magnificas tiene un valor de capitalización de 3.892 billones de dólares, con lo que se posiciona como la segunda empresa más valiosa del mundo.

Apple solo es superado por NVIDIA, el principal diseñador de chips de IA de gama alta, al tener una capitalización de 4.438 billones de dólares; en tercer puesto, se encuentra Microsoft, la desarrolladora de servicios de software, con 3.841 billones.

Alphabet (Google) es la cuarta empresa con el mayor valor de mercado con 3.105 billones de dólares y muy de cerca, la empresa líder de comercio electrónico, Amazon, al sumar 2.309 billones de dólares.

Las Siete Magníficas, empresas tecnológicas de gran capitalización, han liderado el repunte de Wall Street este año y las inversiones en inteligencia artificial en conjunto valen 20.920 billones de dólares, representan cerca de un tercio de la capitalización de mercado del S&P 500.

Expertos consideran que el incremento en las ventas del iPhone y las inversiones en inteligencia artificial (IA) beneficiaran a la empresa.

“Las acciones de Apple lideraron las ganancias. La fortaleza de días recientes se da en medio de señales que sugieren una demanda más fuerte para su última línea de iPhone y continúas apuestas por desarrollos en inteligencia artificial”, aseguraron analistas de Banamex en un documento.

Añadieron que, hacia adelante será relevante la búsqueda de claridad para las grandes empresas tecnológicas de cómo el gasto en inteligencia artificial está conduciendo a la rentabilidad.

“El impulso se vio respaldado por sólidos reportes de ventas iniciales del nuevo iPhone 17, que superaron en 14% a las del modelo anterior en Estados Unidos y China, fortaleciendo las expectativas de un nuevo ciclo de actualización de dispositivos hasta 2027”, escribieron expertos de GBM Reserch.

IPhone 17 le da un empujón

En noticias recientes, la serie iPhone 17 de Apple superó en ventas a la versión 16 en 14% durante los primeros 10 días de disponibilidad en Estados Unidos y China, de acuerdo con Counterpoint Research.

En China, las ventas del modelo base del iPhone 17 casi se duplicaron comparados con la serie anterior, según el informe, mientras que, en Estados Unidos, el iPhone 17 Pro Max experimenta la mayor demanda durante los dos primeros fines de semana de disponibilidad.

La mayor demanda del teléfono estrella de la empresa fundada por Steve Jobs durante la primavera, cuando los consumidores trataron de anticiparse a un posible incremento en precios por los aranceles del presidente Trump, permitió que los ingresos de Apple subieran 10% en el segundo trimestre, su mayor alza desde finales de 2021. (Con información de agencias)