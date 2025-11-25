AMD y NVIDIA caen en bolsa, mientras Meta prioriza los chips de IA de Alphabet

Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) caen cerca de 7% mientras que las de NVIDIA pierden más de 3.5% al medio día de las cotizaciones del martes en Wall Street, después de que se informara que Meta Platforms está negociando compras multimillonarias de TPU de Alphabet para sus centros de datos.

The Information reveló que la empresa matriz de Google está ofreciendo TPU a Meta y a empresas financieras, con un posible despliegue para 2027 y alquileres a través de Google Cloud el próximo año.

Las Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU, por sus siglas en inglés) son chips especializados para inteligencia artificial. La demanda de estos chips se ha disparado en los últimos años, ya que las empresas buscan alternativas a los costosos procesadores gráficos de NVIDIA, con una oferta limitada.

En tanto que, las acciones de Alphabet subían más de 1%, ampliando las ganancias, luego de que ayer subió 6.3 por ciento. Mientras que los títulos de Meta Platforms, antes Facebook, subían 2.6% a 629 dólares cada una.

Cerrar un acuerdo de chips con Meta, uno de los mayores clientes de NVIDIA con un gasto planificado de hasta 72,000 millones de dólares este año, marcaría un gran logro para Alphabet, que ya es uno de los mayores ganadores del auge de la IA generativa gracias a un aumento en la demanda de sus servicios en la nube por parte de empresas que adoptan la tecnología.