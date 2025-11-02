Amazon se dispara en Bolsa por buenos resultados de la nube

Las acciones de Amazon subieron cerca de 10% la jornada del viernes, luego de que sus resultados del tercer trimestre mostraran un fuerte crecimiento en su unidad de nube y mitigara el temor de que la empresa se hubiera retrasado en la carrera de la inteligencia artificial (IA).

Los títulos del mayor proveedor de servicios en la nube subieron 9.58% el viernes y se ubicaron en 244.22 dólares, alcanzando un máximo histórico durante la sesión y apuntando su mejor día desde el pasado 9 de abril. En lo que va de 2025 los papeles de la minorista más grande del mundo suben 11.32 por ciento.

Con este resultado la empresa de Jeff Bezos sumó 228,343 millones de dólares a su valor de mercado y es la quinta compañía más valiosa en Bolsa con un total de 2.611 billones de dólares, según datos de Economatica.

Los ingresos de Amazon Web Services (AWS), aumentaron 20% en el tercer trimestre. Aunque los ingresos de Microsoft Azure crecieron 40% y los de Google Cloud 34%, la escala de AWS incrementa su impacto en el crecimiento.

"Existía preocupación por la pérdida de cuota de mercado de AWS frente a Microsoft Azure y Google Cloud, pero ahora también se ha subido al tren y está experimentando un gran aumento en ingresos", dijo Jed Ellerbroek, gestor de cartera de Argent Capital.

Los ingresos de Amazon por la nube fueron de 33,000 millones de dólares el tercer trimestre, lo que representa poco más del doble de los 15,160 millones de dólares de Google Cloud.

Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, destacó que AWS crece a un ritmo no visto desde 2022 gracias a la fuerte demanda de IA e infraestructura básica.

"Amazon ofreció uno de los mejores resultados de esta temporada, disipando cualquier duda persistente sobre su capacidad para ejecutar a gran escala", dijo Farhan Badami, analista de Mercado de eToro.

Antes del viernes, las acciones de Amazon subieron solo 1.6% durante 2025 debido a la preocupación de los inversionistas por su cuota de mercado y la falta de actualizaciones de IA, lo que la convertía en la de peor desempeño del grupo de las Siete Magníficas.

Las ganancias del viernes impulsaron a Amazon a dejar esa posición y superar a Meta y Apple. La empresa matriz de Facebook sube 10.73% en el año, mientras que el fabricante del iPhone, el más rezagado de las Siete Magníficas, sube 7.97 por ciento. (Con información de Reuters)