Alsea gana luego de presentar su estrategia

Las acciones del operador de restaurantes Alsea subieron en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este jueves, luego de presentar sus planes de inversión, estrategias de crecimiento y guías de resultados para este año durante el Alsea Day, pero estuvieron por debajo de los esperado por los analistas.

Los títulos de la empresa que administra franquicias internacionales como Burger King y Starbucks, entre otras, cerraron la jornada con un avance de 0.85% a 58.99 pesos.

En lo que va del mes; sin embargo, sus acciones caen 2.89%, aunque en lo que va del 2026 ganan 9.50 por ciento.

Actualmente opera más de 4,500 unidades en 12 países, entre los que destacan México, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay. En Europa, resalta España, Francia, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.

Cristina Morales, analista de la correduría Signum Research, aseguró que la empresa está enfocada en la innovación, lo que resulta en un mayor tráfico de clientes que es la base para un crecimiento en el largo plazo de manera rentable.

“El objetivo es lograr una mejor digitalización, ya que aproximadamente el 45% de las ventas se realiza a través de medios digitales”, agregó.

La firma, explicó, tiene una guía de resultados para 2026 más realista que la presentada el año anterior, aun esperando que el incremento en EBITDA sea mayor que el alza en ventas y con un aumento esperado en ventas mismas tiendas por arriba de la inflación.

“Para este año cambiamos nuestra recomendación a Compra al observar una estrategia más clara, más enfocada en lograr un crecimiento rentable con objetivos claros de crecimiento de manera más efectiva. Tenemos una recomendación de Compra con un precio objetivo de 68 pesos cada una”, afirmó.

Especialistas de GBM Research, afirmaron que la guía para 2026 se ubicó ligeramente por debajo de lo esperado.