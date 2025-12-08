Tesla cae más de 4% en Wall Street por rebaja de calificación de Morgan Stanley

Los títulos de Tesla retrocedieron con fuerza en Wall Street este lunes, luego de que Morgan Stanley rebajara su calificación sobre las acciones de la empresa en medio de expectativas consideradas demasiado elevadas respecto al potencial de sus negocios impulsados por inteligencia artificial.

Las acciones de la compañía dirigida por Elon Musk caían alrededor de 4%, para situarse en 436.31 dólares por papel.

Como parte de la revisión, la firma neoyorquina fijó un precio objetivo de 425 dólares, lo que implica un retroceso potencial de 6.5% desde los niveles actuales. Según el banco, aunque Tesla mantiene su posición como líder mundial en vehículos eléctricos, energía e IA aplicada, sus títulos ya operan cerca de lo que consideran su valor razonable.

El analista de Morgan Stanley, Andrew Percoco degradó la recomendación de Tesla de Overweight a Equal-weight, lo que indica que ahora espera que el comportamiento de la acción esté en línea con el mercado. Morgan Stanley había mantenido la calificación de Overweight desde septiembre de 2023, reflejando hasta ahora expectativas de que la empresa de vehículos eléctricos superaría el rendimiento de sus comparables.

En términos generales, una calificación de acción refleja la evaluación de analistas o agencias sobre el desempeño potencial de un título (si podría subir, bajar o permanecer estable) tomando en cuenta factores como crecimiento, utilidades, endeudamiento y fortaleza competitiva. Dichas evaluaciones sirven como guía para inversionistas en la toma de decisiones.

“Tesla es un claro líder global en vehículos eléctricos, manufactura, energías renovables e inteligencia artificial del mundo real, y por tanto merece una valoración premium”, escribió Percoco en una nota difundida el domingo.

Pese al ajuste de Morgan Stanley, la mayoría de los analistas aún mantiene una recomendación de compra o compra fuerte para el papel, de acuerdo con datos de LSEG.

En lo que va del año, las acciones de Tesla acumulan un avance de más del 12%, desempeño que, sin embargo, se queda por debajo del S&P 500 (+16.37%) y del Nasdaq Composite (+21.75%) en el mismo periodo.