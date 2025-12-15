Australia endurecerá leyes sobre posesión de armas tras ataque en Sídney

Las autoridades de Australia acordaron el lunes endurecer las leyes sobre tenencia de armas, un día después de que un hombre y su hijo mataran a tiros a 15 personas que celebraban la festividad judía de Janucá en una playa de Sídney.

El ataque, que dejó 42 heridos, conmocionó al país y las autoridades afirmaron que se trató de un acto "terrorista" motivado por el "antisemitismo".

Una niña de diez años se cuenta entre las víctimas mortales de esta balacera en la playa de Bondi, así como un superviviente del Holocausto y un rabino.

El primer ministro, Anthony Albanese, convocó una reunión de los gobernadores de los estados y territorios de Australia en respuesta, y acordó con ellos "fortalecer las leyes sobre armas en todo el país".

La oficina de Albanese afirmó que convinieron estudiar cómo mejorar las verificaciones de antecedentes de los propietarios de armas de fuego, impedir que los extranjeros obtengan licencias de armas y limitar los tipos de armas legales.

Los tiroteos masivos han sido poco comunes en Australia desde que, en 1996, un individuo mató a 35 personas en la localidad turística de Port Arthur.

Esa masacre dio lugar a reformas de gran alcance que durante mucho tiempo se consideraron un estándar a nivel mundial.

Pero los tiroteos del domingo han planteado nuevas preguntas sobre cómo el padre y el hijo obtuvieron las armas. Según la cadena pública ABC, ambos podrían tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico.

"Un acto de antisemitismo"

La policía sigue investigando el móvil del crimen, pero las autoridades afirmaron que el ataque buscaba claramente aterrorizar a la comunidad judía.

"Lo que vimos ayer fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo en nuestras costas", dijo Albanese, antes de dejar un ramo de flores en el Bondi Pavilion.

Los atacantes actuaron desde una pasarela que daba a la playa, abarrotada de bañistas en una calurosa tarde de verano.

Unas 1,000 personas se habían congregado en la playa de Bondi para celebrar la festividad judía de Janucá, informó la policía.

Con armas de cañón largo, dispararon hacia la zona durante 10 minutos hasta que la policía abatió al padre, de 50 años.

El hijo, de 24, fue arrestado y está detenido en el hospital con heridas graves.

Los medios australianos identificaron a los sospechosos como Sajid Akram y al hijo como Naveed Akram.

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, afirmó que el padre llegó a Australia con un visado de estudiante en 1998 y después pasó a ser residente permanente. El hijo, nacido en el país, era ciudadano australiano.

La policía encontró una bomba casera en un auto aparcado cerca de la playa, y afirmó que el "artefacto explosivo improvisado" probablemente había sido colocado por los hombres.

Beatrice, que dio su testimonio, estaba celebrando su cumpleaños y acababa de soplar unas velas cuando comenzó el tiroteo. "Pensamos que eran fuegos artificiales", declaró a la AFP.

Tras los atentados, se difundió información errónea en Internet, parte de la cual iba dirigida contra los inmigrantes y la comunidad musulmana.

La policía informó el lunes que recibió denuncias sobre varias cabezas de cerdo abandonadas en un cementerio musulmán al suroeste de Sídney.

"Héroe"

Durante el ataque, algunas personas corrieron hacia la playa para rescatar a los niños, atender a los heridos y enfrentarse a los hombres armados.

Los australianos elevaron a "héroe" a un hombre que forcejeó con uno de los agresores hasta arrebatarle el arma y permitió salvar muchas vidas.

El medio local 7News identificó al "héroe" como Ahmed al Ahmed, de 43 años, vendedor de fruta, que habría resultado herido de dos balazos y está hospitalizado.

Una multitud se reunió el lunes en la playa en homenaje a las víctimas y el país izó las banderas a media asta.

Una serie de ataques antisemitas ha sembrado el miedo entre las comunidades judías de Australia tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza.

En los meses previos al tiroteo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había acusado al gobierno australiano de echar "leña al fuego del antisemitismo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el ataque como un acto "puramente antisemita".

El gobierno australiano acusó este año a Irán de orquestar una reciente ola de ataques antisemitas y expulsó al embajador de Teherán hace casi cuatro meses.

Irán condenó el domingo "el violento ataque" y el portavoz de la cancillería declaró que su país rechaza "el terrorismo".