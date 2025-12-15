Exmagnate de los medios de Hong Kong Jimmy Lai condenado por atentar a seguridad nacional

El exmagnate hongkonés Jimmy Lay, fundador del clausurado periódico prodemocracia Apple Daily, fue declarado el lunes culpable de atentar contra la seguridad nacional, un fallo que organizaciones de derechos humanos denunciaron como un nuevo ataque a la libertad de prensa en este centro financiero chino.

El caso de Lai, detenido desde 2020, suele ponerse como ejemplo del deterioro de las libertades bajo la ley de seguridad nacional impuesta por China tras las grandes manifestaciones prodemocracia de 2019 en Hong Kong.

El exmagnate, de 78 años, fue declarado culpable de dos cargos de conspiración con agentes extranjeros y uno de publicación sediciosa.

"No nos cabe duda de que (Lai) nunca titubeó en su intención de desestabilizar el gobierno" de China, dijo la jueza de la Alta Corte Esther Toh en un comunicado.

Agregó que "el costo final fue sacrificar los intereses de los pueblos" de China y Hong Kong.

Según los fiscales, Lai promovió dos conspiraciones para pedir a países extranjeros imponer "sanciones o bloqueos" o realizar "actividades hostiles" contra Hong Kong y China. Lo acusaron de publicar materiales que, a su juicio, "provocaron la insatisfacción" contra el gobierno.

"No hay duda de que guardó resentimiento y odio contra la RPC (República Popular de China) durante gran parte de su vida adulta y esto es visible en sus artículos", agregó Toh.

Lai, vestido con suéter verde y chaqueta gris, parecía tranquilo mientras escuchaba los veredictos, de brazos cruzados y sin hablar.

Se expone a una sentencia máxima de cadena perpetua que será dictada en una fecha posterior. Podrá apelar el fallo.

Al salir del tribunal gesticuló con la cabeza hacia su esposa Teresa y su hijo Lai Shun-yan, quienes estaban en la galería del público, observó un periodista de AFP.

El Reino Unido convoca al embajador chino

Su abogado defensor, Robert Pang, dijo a la prensa que Lai está "de buen ánimo".

Después del veredicto, el Reino Unido condenó unos "procesos judiciales motivados por razones políticas" y pidió la liberación de Lai, que tiene pasaporte británico.

Su otro hijo Sebastien Lai instó al Reino Unido a "hacer más" para la liberación de su padre.

"Es hora de pasar de las palabras a los hechos y hacer de la liberación de mi padre una condición previa para estrechar las relaciones con China", declaró en una conferencia de prensa en Londres.

La ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, declaró ante el Parlamento que convocó al embajador de China en Londres para expresarle su desaprobación "en los términos más enérgicos" por el procesamiento de Jimmy Lai, que afirmó tiene "motivaciones políticas".

Por su parte, el gobierno chino indicó que "apoya firmemente" a Hong Kong en la "defensa de la seguridad nacional, de acuerdo con la ley, y en la represión de actos criminales que ponen en peligro la seguridad nacional", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Representantes consulares de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Europea asistieron a la lectura del fallo.

Bajo dominio británico durante más de 150 años, Hong Kong volvió en 1997 a manos de Pekín con la condición de que se mantuvieran ciertos derechos y civiles inexistentes en el resto de China.

Sin embargo, países occidentales y oenegés internacionales denuncian el retroceso de estas libertades, en especial después de las protestas prodemocracia de 2019 y la imposición de la ley de seguridad nacional.

Organizaciones de derechos humanos afirmaron que el fallo contra Lai constituye una forma más de silenciar la disidencia.

"Este veredicto revela que las llamadas leyes de seguridad nacional de Hong Kong no existen para proteger a las personas, sino para silenciarlas", señaló Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China.

Según ella, este veredicto "es el último paso en la represión sistemática de la libertad de expresión en Hong Kong, no solo contra los manifestantes y partidos políticos, sino contra la misma idea de que la gente puede -y de hecho, debe- exigirle cuentas al poder".

Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) calificó el fallo como una "parodia" de justicia y un "vergonzoso acto de persecución".

"El fallo subraya el absoluto desprecio de Hong Kong por la libertad de prensa, que se supone está protegida por la miniconstitución de la ciudad", agregó el CPJ.