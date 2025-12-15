Bolsa mexicana retrocede tras tocar máximos históricos

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas las negociaciones de este lunes. Los índices bajaron después de un feriado local y de haber alcanzado máximos históricos en la apertura, con las acciones de la financiera Regional a la cabeza en los descensos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 0.60% a 64,326.16 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.58% a 1,275.18.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la financiera Regional, que bajó 3.28% a 137.61 pesos, seguida por Grupo BMV, con 3.05% a 36.19 pesos, y el conglomerado Orbia, con 2.69% a 16.62 pesos.

Los índices accionarios locales retrocedieron moderadamente después de haber tocado nuevos máximos intradía de 65,250.14 y 1,292.69 puntos, respectivamente. El mercado accionario se prepara para recibir esta semana cifras estadounidenses y el anuncio del Banxico.