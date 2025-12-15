Buscar
Bolsa mexicana retrocede tras tocar máximos históricos

Los índices bajaron después de un feriado local y tras alcanzar máximos históricos en la apertura, con las acciones de Regional a la cabeza en los descensos.

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas las negociaciones de este lunes.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas las negociaciones de este lunes. Los índices bajaron después de un feriado local y de haber alcanzado máximos históricos en la apertura, con las acciones de la financiera Regional a la cabeza en los descensos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 0.60% a 64,326.16 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.58% a 1,275.18.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la financiera Regional, que bajó 3.28% a 137.61 pesos, seguida por Grupo BMV, con 3.05% a 36.19 pesos, y el conglomerado Orbia, con 2.69% a 16.62 pesos.

Los índices accionarios locales retrocedieron moderadamente después de haber tocado nuevos máximos intradía de 65,250.14 y 1,292.69 puntos, respectivamente. El mercado accionario se prepara para recibir esta semana cifras estadounidenses y el anuncio del Banxico.

