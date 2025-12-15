Grupo Bimbo: 80 años de crecimiento, nutrición e innovación

A 80 años de su fundación, Grupo Bimbo se ha consolidado como uno de los referentes globales en panificación, con una historia que combina crecimiento, innovación y un enfoque sostenido en la calidad y la nutrición.

La empresa nació el 2 de diciembre de 1945 en la colonia Santa María Insurgentes, en la Ciudad de México, impulsada por los emprendedores: Lorenzo Servitje, Jaime Jorba, Jaime Sendra, José T. Mata, Alfonso Velasco y Roberto Servitje con un objetivo claro: elaborar un pan bueno, nutritivo y sabroso, hecho con esmero y limpieza, para llegar a todos los hogares.

En sus primeros años, la compañía operaba como una pequeña panadería que producía apenas cuatro tipos de pan. Con el paso del tiempo, ese proyecto local se transformó en la panificadora más grande del mundo.

Hoy, Grupo Bimbo tiene presencia en 91 países: opera directamente en 39 y llega a otros 52 a través de socios estratégicos. Su infraestructura incluye 249 panaderías y plantas, más de 1,500 centros de ventas y una de las redes de distribución directa más grandes del planeta, con más de 54,000 rutas y más de 153,000 colaboradores.

El crecimiento de la empresa ha ido acompañado de una evolución en su portafolio, que actualmente supera las 100 marcas y abarca categorías como pan de caja y artesanal, bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, pan tostado, English muffins, bagels, tortillas, flatbread y botanas saladas.

Desde su origen, la compañía ha buscado adaptarse a las tendencias y a las demandas de los consumidores en materia de calidad y salud.

Un punto de inflexión en esta estrategia se dio en 2008, cuando Grupo Bimbo formalizó metas globales para mejorar la calidad nutrimental de sus productos, con la reducción de azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas y trans, así como el incremento de granos enteros, fibra y proteínas vegetales.

Para medir estos avances, la empresa adoptó el sistema Health Star Rating (HSR), desarrollado por los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda, que evalúa el perfil nutrimental de los alimentos empacados mediante una fórmula que pondera nutrientes benéficos y limita componentes como calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. Bajo este estándar, un producto con más de 3.5 estrellas se considera de nutrición positiva.

Actualmente, el 95% de los productos de consumo diario de Grupo Bimbo, que incluyen pan, bollería, english muffins y bagels salados, ya cumplen con este criterio. La meta es alcanzar el 100% al cierre de 2025. A ello se suman otros compromisos: para 2026, el 100% de sus productos estarán libres de colorantes artificiales, objetivo que ya se cumple en el total de los productos de consumo diario, mientras que el 99% también está libre de saborizantes artificiales.

Para 2027, la empresa busca que sus panes y bollería cuenten con recetas simples, con menos de 15 ingredientes reconocibles por los consumidores.

Estos avances han sido reconocidos por la Access to Nutrition Initiative (ATNi), que ubicó a Grupo Bimbo entre las cuatro empresas de alimentos mejor evaluadas del mundo en su reporte trianual más reciente.

Con una estrategia que integra nutrición, innovación y prácticas sustentables a lo largo de toda su cadena de valor, la compañía mantiene su apuesta por contribuir a mejorar la vida de las personas y el bienestar del planeta, reafirmando el propósito que la vio nacer hace ocho décadas.