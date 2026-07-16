Acciones de Netflix se desploman después de su reporte trimestral

Las acciones de Netflix cayeron más de 8% en las operaciones posteriores al cierre después de que la compañía de streaming informara ingresos del segundo trimestre que se situaron ligeramente por debajo de las expectativas de Wall Street, eclipsando un ligero aumento en las ganancias.

Los ingresos aumentaron 13.4% interanual, hasta alcanzar los 12,560 millones de dólares, pero se quedaron ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, que preveían 12,580 millones de dólares.

Los ingresos operativos aumentaron 11% respecto al año anterior, a 4,190 millones de dólares, mientras que el margen operativo se situó en 33.4%, frente al 34.1% del mismo trimestre del 2025.

La utilidad neta de la empresa ascendió a 3,400 millones de dólares, un aumento con respecto a los 3,130 millones de dólares del año anterior.

Netflix afirmó que el crecimiento de los ingresos se debió principalmente al aumento de socios, las iniciativas de precios y el incremento de los ingresos publicitarios.

Registró un crecimiento de ingresos de dos dígitos en todas las regiones, superando los 4,000 millones de dólares en Europa, Medio Oriente y África, y los 1,500 millones de dólares en Latinoamérica y Asia-Pacífico.

Netflix afirmó que los aumentos de precios se comportaron en línea con las expectativas, y señaló que el crecimiento de los ingresos del segundo trimestre en Estados Unidos y Canadá reflejó solo un impacto parcial de dichos cambios durante ese trimestre.

La compañía reportó un aumento de 2% en las horas de visualización durante el primer semestre de 2026, en comparación con un crecimiento del 1.5 % en el mismo período del año anterior, a pesar de la competencia de importantes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos de Invierno y la Copa Mundial de la FIFA.

“La industria del entretenimiento sigue siendo dinámica”, dijo Netflix. “Nuestro objetivo es mantenernos a la vanguardia mediante la ejecución de nuestras tres áreas: ofrecer mayor valor de entretenimiento, aprovechar la tecnología para mejorar cada aspecto del servicio y optimizar la monetización”.

Netflix afirmó que, si bien la programación de eventos "en directo" ahora solo representa el 5% del gasto total en contenido, y alrededor del 1% de sus horas de visualización, el contenido en directo ha ayudado a atraer nuevos suscriptores.

Durante los últimos cinco años, el contenido en directo ha sido un factor importante que ha contribuido a que seis de sus diez días con mayor número de inscripciones de miembros se encuentren entre los más exitosos.

No obstante, los analistas siguen observando una disminución en el tiempo promedio de visualización diaria entre los suscriptores de Netflix.

Netflix anunció el jueves que, en lugar de publicar datos detallados sobre la audiencia junto con sus informes de ganancias, los publicará anualmente en el primer trimestre, a partir de 2027.

En su negocio publicitario, Netflix mantiene su objetivo de generar 3,000 millones de dólares en ingresos este año.

Quedó a deber

Analistas de Monex Casa de Bolsa, destacaron que los resultados de la empresa de streaming no gustó al mercado, por lo que bajaron sus acciones al cierre de operaciones.

Explicaron en un análisis que la empresa aceleró su negocio publicitario, lo que le permitió monetizar mejor la base de usuarios, misma que ya no reporta de manera trimestral.

“La emisora ha señalado que espera una fuerte expansión de los ingresos publicitarios durante 2026, convirtiéndose en uno de los principales motores de crecimiento junto con los ajustes tarifario hacia el tercer trimestre del 2026”, se lee en el reporte de Monex.

La Casa de Bolsa destacó que Netflix mantiene una posición favorable para sostener su crecimiento en 2026, apoyada en mayores precios y la aceleración del negocio publicitario.

Aclaró que, aunque la guía para el tercer trimestre del año resultó inferior al consenso, la creciente adopción del plan con publicidad debería fortalecer ingresos, rentabilidad y monetización de usuarios durante próximos trimestres.

Destacó que el el precio objetivo para las acciones de Netflix es de 112.5 dólares, lo que implicaría un rendimiento del 51% respecto del cierre de este miércoles, aunque no descartó revisiones en los próximos días.

Por su parte, expertos de Actinver comentaron que las acciones de Netflix cayeron después del cierre de mercado, pese a que los resultados estuvieron prácticamente en línea con el consenso de analistas, pero presentó una guía de ingresos para el siguiente trimestre por debajo de lo esperado.

“La lectura es mixta: el negocio mantiene crecimiento y la publicidad apunta a duplicarse a cerca de 3,000 ,millones de dólares este año, pero la guía de corto plazo no alcanzó las expectativas del mercado”, explicaron los analistas.

En lo que va del 20926 las acciones de Netflix han caído en el Nasdaq 20.70%, al pasar de un precio de 93.76 dólares a uno de 74.35 dólares. (Con información de agencias)