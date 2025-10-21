Acciones Alphabet retroceden tras anuncio de OpenAI de su navegador ChatGPT Atlas

Las acciones de Alphabet, empresa matriz de Google, retrocedían la jornada de este martes luego de que OpenAI anunciara el lanzamiento de ChatGPT Atlas, un navegador web impulsado por inteligencia artificial (IA).

Los títulos de la tecnológica apuntan un descenso de 2.70% y cotizan en 249.64 dólares por unidad, con lo que finalizaría con una racha positiva de seis jornadas con incrementos.

Además, la compañía se estaría encaminando a su peor caída desde 31 de julio, cuando retrocedió 2.36 por ciento.

El CEO de la empresa de IA, Sam Altman, publicó en la plataforma social X que OpenAI realizará una transmisión en vivo hoy a las 12 PM para lanzar "¡un nuevo producto que me emociona bastante!".

El nerviosos de los inversionistas surge por una nueva competencia para el navegador Chrome de Google, el cual, tiene una gran parte del mercado en el espacio de navegadores web y cualquier nuevo competidor respaldado por las capacidades de inteligencia artificial de OpenAI podría representar un desafío competitivo.