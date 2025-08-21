Alphabet proveerá servicios en la nube y de IA al gobierno de Estados Unidos

Google, la principal subsidiaria del gigante tecnológico estadounidense Alphabet, proporcionará al gobierno de los Estados Unidos un conjunto de servicios en la nube y de inteligencia artificial.

El acuerdo establece que algunas agencias del gobierno estadounidense pagarán 0.47 dólares por cada herramienta de inteligencia artificial de Google que utilicen hasta finales de 2026.

"Las agencias federales ahora pueden transformar significativamente sus operaciones utilizando las herramientas de 'Gemini para el Gobierno', gracias a este acuerdo con Google y al liderazgo de la Administración Trump que revoluciona la IA para el gobierno estadounidense", dijo Michael Rigas, el administrador interino de la GSA, en un comunicado. "La GSA se dedica a alcanzar rápidamente los objetivos del presidente Trump de acelerar la adopción de la IA en el gobierno, y este acuerdo con Google es el último logro en lograr ese objetivo".

Sundar Pichai, el director ejecutivo de Alphabet y Google, dijo que la oferta permitirá a las agencias federales acceder a herramientas como NotebookLM y Veo, así como seguir utilizando Google Workspace con base en un acuerdo previo de proveeduría.

Las acciones de Alphabet ganaban 0.24% en la jornada del jueves en el mercado bursátil de Estados Unidos al cotizar en 200.68 dólares tras conocerse la noticia.