Alphabet, la cuarta empresa en alcanzar una capitalización de mercado de 3 billones de dólares

Alphabet, la empresa matriz de Google, se ha unido al club de los ricos de un valor de capitalización de mercado de 3 billones de dólares.

Las acciones del gigante de las búsquedas retrocedieron 0.20% y se vendieron a un precio 251.11 dólares por unidad el martes. Pero el lunes, sus papales repuntaron 4.49% empujando a la compañía a un territorio ocupado únicamente por NVIDIA, Microsoft y Apple.

En el año, los papeles de Alphabet escalan 32.65%, en comparación con el aumento del 15.66% del Nasdaq.

Los títulos se vieron fuertemente impulsadas a principios de septiembre por una sentencia antimonopolio de un juez, cuyas sanciones fueron más leves de lo que temían los accionistas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos quería obligar a Google a vender su navegador Chrome, y el año pasado un tribunal de distrito dictaminó que la compañía tenía un monopolio ilegal en las búsquedas y la publicidad relacionada.

“Alphabet, la matriz de la empresa superó por primera vez una valuación bursátil de 3 billones de dólares, impulsada por una resolución favorable en su juicio antimonopolio, en la que un juez federal determinó que no deberá deshacerse del navegador Chrome”, aseguraron analistas de GBM Research.

Escribieron que la noticia aumentó la confianza de los inversionistas de la tecnológica, que gana terreno en inteligencia artificial con sus modelos Gemini y la integración de Inteligencia Artificial (IA) en su negocio de nube.

La confianza de los accionistas fue impulsada después de que la unidad de computación en la nube de la empresa registró un aumento de casi el 32% en los ingresos del segundo trimestre, superando las expectativas a medida que las inversiones en chips propios y el modelo de inteligencia artificial Gemini comienzan a dar frutos.

La compañía cerró el martes con una capitalización de mercado de 3.039 billones de dólares. La tecnológica pertenece al grupo de las Siete Magníficas, las cuales suman en total 20.418 billones de dólares en valor de capitalización.

NVIDIA, la principal desarrolladora de chips para IA, es la firma más valiosa, con 4.257 billones de dólares. Sus acciones suben 30.23% en lo que va del año. Microsoft, la desarrolladora de software, es la segunda, al valer 3.783 billones de dólares, seguido por el fabricante de los iPhone, Apple, con 3.534 billones de dólares en capitalización bursátil. Sus acciones bajan 4.90% en lo que va del año.