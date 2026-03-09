Petróleo toca máximo desde 2022 y supera los 119 dólares por barril por la guerra en Oriente Medio

Los ⁠precios del petróleo subieron este lunes por encima de los 119 dólares por ⁠barril, alcanzando niveles no vistos desde mediados de 2022, ya que algunos de los principales productores recortaron el suministro y el temor a interrupciones prolongadas en el transporte marítimo se apoderó ⁠del mercado debido a la expansión de ⁠la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

A las 09:17 GMT, los futuros del Brent ganaban 13.02 dólares, o un 14%, hasta los 105.71 dólares por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 12.16 dólares, o un 13%, para colocarse en los 103.06 dólares.

En una sesión vertiginosa, el Brent llegó a tocar un máximo de 119.5 dólares por barril, su mayor avance absoluto de precios en un solo día, y el WTI alcanzó los 119.48 dólares. Durante la semana pasada, el Brent ya había subido un 28% y el WTI, un 36 por ciento.

El estrecho de Ormuz, por el que suele pasar cerca de la quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, está prácticamente cerrado.

También ha contribuido al aumento de los precios el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, Alí Jamenei, como líder supremo de Irán, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguen firmemente al mando en Teherán una semana después del inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel.

La guerra podría dejar a los consumidores y las empresas de todo el mundo enfrentándose a semanas o meses de precios más altos del combustible, incluso ⁠aunque el conflicto -que comenzó el 28 de febrero- termine ⁠rápidamente, ya que los proveedores se enfrentan ⁠a instalaciones dañadas, logística interrumpida y riesgos elevados para el transporte marítimo.

Los contratos de gasolina en ⁠Estados Unidos tocaron su máximo desde 2022, en torno a 3.22 dólares el galón, en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho a los consumidores estadounidenses que el impacto en su costo de vida sería limitado antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La producción de petróleo de Irak en sus principales yacimientos del sur ha caído un 70%, según las fuentes, y el almacenamiento de crudo ha alcanzado su capacidad ⁠máxima.

Kuwait Petroleum Corporation comenzó a recortar el bombeo el sábado y declaró fuerza mayor en los envíos, aunque no especificó cuánto reduciría la producción.