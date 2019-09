El propietario de WeWork, The We Company, está considerando recortar la valuación que buscará en una Oferta Pública Inicial (OPI) en poco más de 20,000 millones de dólares, menos de la mitad de la valuación de 47,000 millones que logró en una ronda de recaudación de fondos privados en enero, dijeron personas familiarizadas con la operación.

Las deliberaciones de The We Company ilustran el creciente escepticismo de los inversionistas sobre la falta de una hoja de ruta hacia la rentabilidad por parte de las nuevas empresas de Estados Unidos.

Para compartir espacios y el firme control del cofundador Adam Neumann sobre su gobernanza están afectando sus perspectivas de salida a bolsa.

Una caída dramática en la valoración de The We Company también podría ser un momento fundamental para las expectativas de valoración de los unicornios de Silicon Valley.

A otras OPI de alto perfil este año, como las de las compañías de transporte Uber Technologies y Lyft, les ha ido mal en medio del escepticismo de los inversionistas por su falta de un plan concreto de rentabilidad.

En mayo, Uber completó su salida a bolsa con una valoración de 82,400 millones de dólares, muy por debajo de los 120,000 millones de dólares que los banqueros le habían dicho a la compañía que podría valer en el 2018.

De hecho le fue mejor que a The We Company, dado que la valoración de la salida a bolsa de Uber fue más alta que su valoración más reciente de 76,000 millones de dólares en el mercado privado de recaudación de fondos.

The We Company aún no ha lanzado su roadshow para solicitar formalmente comentarios de los inversionistas. Podría comenzar el proceso este lunes.

Las fuentes advirtieron que no se ha tomado una decisión sobre la valoración y pidieron que no se identifiquen porque las deliberaciones son confidenciales.

Wall Street Journal informó el jueves que The We Company estaba considerando una valoración de OPI de alrededor de 20,000 millones de dólares.