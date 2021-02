Las acciones de GameStop, Nokia, BlackBerry, Bed Bath & Beyond y AMC, que fueron seleccionadas por un grupo de operadores minoristas de Reddit para ser objeto de compras sincronizadas durante enero, tienen una característica en común: cotizaban antes de esa ola por debajo de 20 dólares por unidad.

Al comenzar el año, los títulos de Game Stop cotizaban en 18.84 dólares, mientras que los papeles de Nokia en ADR cerraron diciembre en 3.91 dólares por papel. Black Berry inició 2021 en 6.63 dólares cada uno; los de Beth Bath & Beyond se compraban en 17.76 dólares y los papeles de AMC en 2.12 dólares.

“Estos traders son minoristas y en esos casos siempre tendrá que ver el precio de la acción. Guardando proporciones, Tesla y Apple realizaron recientemente splits en sus papeles para dar mayor acceso a minoristas y podemos ver cómo crecieron”, dijo Ángel Amancio, trader con experiencia en Madrid y Nueva York.

Sin embargo, entre las más de 6,000 emisoras que hoy cotizan en Wall Street existen otras que comparten esa característica y que no vieron ningún movimiento fuera de lo común en el precio de sus acciones. Es por este motivo que vale la pena conocer en qué otra forma se parecen estas compañías en bolsa.

Capitalización

El tamaño medio en cuanto a capitalización de mercado es otra característica que comparten estas cinco compañías. Las acciones de Nokia, la mayor de estas firmas, sumaban un total de 21,964 millones 410,767.6 dólares al cierre de diciembre. Esa cifra multiplicada por 75 daba un valor cercano al de Amazon.

Un valor de capitalización medio en Wall Street puede ubicarse entre 2,000 millones de dólares y 10,000 millones de dólares, con algunas variaciones en este parámetro según la fuente que se consulte. Si bien Nokia lo supera, no es de una manera tan sobresaliente en comparación con grandes firmas.

En el mercado de capitales una idea aceptada por gran parte de sus participantes es que las compañías de mediana capitalización sólidas tienen dos de las características que gustan a los inversionistas. Cuentan con potencial de crecimiento y una consolidación de mercado que reduce la volatilidad y el riesgo.

No obstante, explicó Amancio, “la mejor época de estas empresas pasó hace tiempo. Ese motivo llevó a los grandes fondos a realizar apuestas en corto. Sus gráficos son planos y esto no suele ser atractivo y puede indicar problemas futuros, mas no un riesgo en corto plazo. Eso fue lo que aprovecharon”.

Acciones en circulación

Un factor final es la relación que existe entre el precio por papel, que como se mencionó antes debía ser accesible para lo minoristas, y el número de acciones en circulación, que debía ser reducido para permitir a los usuarios del foro WallStreetBets (actualmente 8.5 millones) desplazar los precios.

En esas fechas, el foro contaba con unos 2.8 millones de usuarios. Para mover la mitad de las acciones de Game Stop (34 millones 873,480) se requería un monto de 657 millones 16,363.2 de dólares. Con una compra de 13 acciones (244.92 dólares) por inversionista (casi 5,000 pesos) era suficiente.

¿Habrá una réplica?

En enero, las acciones de Game Stop subieron de 18.84 dólares a 325 dólares, un avance acumulado de 1,625 por ciento. Los papeles de BlackBerry pasaron de 6.63 dólares a 14.10 dólares, con un avance de 112.6 por ciento. Beth Bath & Beyond subió de 17.76 dólares a 35.33 dólares, que es 98.93% más.

Los anteriores son sólo ejemplos de lo que puede suceder en los mercados con nuevas herramientas tecnológicas en juego. Sin embargo, Ángel Amacio asegura que es poco probable que esto vuelva a suceder, ya que gestores, reguladores y plataformas muy difícilmente volverán a caer.

“En el caso de otros mercados como el mexicano, parece prácticamente imposible. En nuestro país, la cultura financiera no es suficiente. Varias emisoras locales sí tienen las condiciones para llevarlo a cabo, pero veo complicado observar tanta organización en México”, afirmó el experto.

