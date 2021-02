La liquidez en el mercado derivada de abundantes estímulos por diversos bancos centrales podría haber sido un catalizador para el incidente ocurrido en Wall Street con inversionistas minoristas comprando en grupo acciones de compañías de poco valor bursátil y que llevó a pérdidas millonarias a fondos de coberturas.

“Esto es un síntoma de que la estructura ya está empezando a fallar, y que el día de mañana puede ocurrir otra cosa”, dijo Amin Vera, subdirector de Análisis Financiero en Black WallStreet Capital.

Explicó que la incertidumbre no es que pueda ocurrir otra reunión de Reddit, porque son inversionistas pequeños, sino que hay un problema estructural que es el exceso de liquidez, más que el hecho de que se estén organizando.

El miércoles el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan reconoció que el programa de compra de bonos del banco central ha sido un impulsor del boom de operaciones en acciones, como las de GameStop.

Especulación

“Particularmente lo de Reddit pensamos que tiene la mayor ponderación en cuestiones especulativas bajo la ponderación de los inversionistas minoristas en Estados Unidos, pero el tema de la liquidez particularmente implementada por los bancos centrales sí podría estar generando una sobrevaluación en los mercados financieros, eso si lo tenemos en algunos puntos señalado”, comentó Carlos Hernández, analista senior de Masari Casa de Bolsa.

Relató que podría ser que el movimiento de las tasas de interés no estuviera captando todos los riesgos asociados a los emisores del mercado de deuda y eso podría trasladarse a otro tipo de mercados.

El analista dijo que en el caso de que las tasas en Estados Unidos subieran, hay quienes consideran que podría ser arriesgado, “llevar a cabo un ciclo alcista de manera apresurada y eso generaría ajustes de mercado si es que las condiciones económicas no están repuntando como se encuentran estimando la mayoría de las instituciones”, acotó.

No necesariamente

Luis Alvarado, analista de Capitales de Banco Base es más moderado. Explicó que hay diferentes enfoques al respecto. “Una de esas corrientes dice que cuando un banco central aplica una postura monetaria muy expansiva, que baja mucho la tasa de interés, que inyecta mucha liquidez al sistema financiero, se podrían generar burbujas porque los inversionistas no saben qué hacer con tanta liquidez… la corriente opuesta dice que el hecho que el mercado esté controlado por humanos automáticamente va a generar burbujas porque las personas nos equivocamos”.

Agregó que, desde un punto de vista práctico, un aumento en la liquidez incentiva las inversiones en el mercado bursátil y se ha visto que en ocasiones hay ventas masivas del sector tecnológico y está la duda de si es una burbuja o no. “En parte la ganancia fuerte del mercado bursátil desde el año pasado ha estado impulsada por mayor liquidez, no es un riesgo per se pero hay corrientes de pensamiento que dicen que la mayor liquidez podría generar burbujas”, dijo.

