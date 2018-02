La transacción que permitiera la expansión de Grupo Industrial Saltillo (GISA) en China a través de la compra de Grupo Infun por un monto de 207 millones de euros, será reconocida como “ El préstamo sindicado del año por un prestatario debutante” (Syndicated Loan Deal of the Year by a Debut Borrower 2017 ) por la revista británica Bonds & Loans.

La publicación de análisis enfocada a mercados emergentes a nivel mundial realizó una comparación de distintos créditos que se realizaron durante el 2017.

De acuerdo con esto, reconoció a la compañía mexicana como Debut Borrower, es decir, por ser un cliente que sale por primera vez a un mercado de sindicados.

La transacción se realizó por un monto de 326.5 millones de dólares a finales del 2016, a través de tres bancos, HSBC, Scotiabank y Banco Santander; a cinco años.

hay 11 bancos involucrados

La operación involucró un proceso de sindicación con 11 bancos adicionales, para distribuir el riesgo de un modo más eficiente.

La importancia de la transacción implicó varios temas, entre ellos, la experiencia de múltiples jurisdicciones y monedas permitiendo asegurar el fondeo de un proyecto de inversión de una empresa de capital humano extranjero.

“El segundo tema es que es un monto relevante, este tipo de transacciones son transformacionales, porque van a llevar a la compañía a una escala mucho mayor. Implica fondeo en otra moneda distinta al peso, además de invitar a bancos nacionales e internacionales donde también la transacción estaba sujeta a la acción de compra-venta”, explicó Juan Carlos Pérez, director de banca comercial de HSBC México en entrevista.

Destacó que el crédito se realizó en dólares, pero el pago se hace en euros. De tal manera que la transacción implicó conversión a euros para hacer el proceso de liquidación de la operación.

En octubre del año pasado, GIS realizó la colocación de dos certificados bursátiles, las cuales ascendieron a un monto de 1,775 millones de pesos a un plazo de tres y 10 años.

Con el monto anterior, el conglomerado industrial multinacional mexicano realizó un prepago por 92.5 millones de dólares, dejando un total de 139 millones de dólares del saldo del crédito sindicado.

Grupo Infun es una empresa dedicada al diseño, producción y maquinado de piezas y componentes para motor, transmisión y suspensión en la industria automotriz. La compra le permitió a GIS ingresar a su cartera de clientes en España, Italia y China.



