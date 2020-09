Los participantes del mercado no esperan sorpresas en la entrega del Paquete Económico 2021 que se realizará el martes 8 de septiembre, aunque podría ayudar a dar certeza a los inversionistas, señalaron analistas.

“No creo que haya mucha reacción, ya que se espera un paquete conservador, ya dijo Arturo Herrera la semana pasada que no se va a hacer uso de algunos fondos de estabilización, y que él mismo reconoció que probablemente lo que se debe esperar es un paquete conservador, yo digo que el mercado ya lo descontó, desde inicios de la pandemia la estrategia del gobierno fue no aumentar el gasto, no recurrir a la deuda y dejar más que el mercado se autorregule”, expresó en entrevista Luis Alvarado, analista de capitales.

En la antesala a la entrega de las consideraciones económicas y fiscales que se usarán para el ejercicio fiscal del siguiente año, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una leve alza de 0.52% a 36,637.45 puntos.

“No podemos esperar grandes sorpresas ya que los ingresos son limitados ante la afectación de la actividad económica por la pandemia y las autoridades han reiterado que se mantendrá la austeridad”, dijo Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de Black Wallstreet Capital.

El especialista recordó que la estrategia económica y fiscal del gobierno federal ya está incorporada en el nivel actual del mercado accionario mexicano, que muestra un importante rezago frente a otras economías desarrolladas, que dijo, sí tuvieron espacio fiscal para realizar estímulos. En lo que va del año, el índice referencial mexicano muestra un retroceso de 15.86%, según datos de Refinitiv.

No obstante, el especialista de BWC comentó que el Paquete Económico 2021 será relevante, no tanto por implicaciones directas en el desempeño de algunos sectores, sino por la confianza que se pueda generar entre los inversionistas, variable que, advirtió, ha sido muy afectada en nuestro país en los últimos años.

“Lo importante será conocer si las propias autoridades realizan recortes quirúrgicos u optan por recortes generalizados sin consideraciones estratégicas; ahí estará la clave sobre el impacto que pueda tener el paquete en el ánimo de los inversionistas”, finalizó Rodríguez.

