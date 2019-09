El S&P/BMV IPC ha ganado 11.07% desde el 15 de agosto, considerando su cierre del viernes en 42,844.67 puntos, impulsado por un mayor apetito por activos de riesgo ante diversos factores locales.

En términos de capitalización bursátil, entre el 15 de agosto y el 13 de septiembre, el IPC, que engloba a las 35 firmas más líquidas del mercado bursátil, ganó 595,155 millones de pesos, para un market cap total de 7.642 billones de pesos.

Una consolidación de las ganancias registradas, así como el Paquete Económico 2020, los supuestos económicos respecto a Pemex y el bajo dato de inflación a agosto serían los factores que favorecieron a la Bolsa, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

“(La cifra de inflación) fortalece la expectativa de que el Banco de México pueda recortar la tasa de interés, lo que causa un mayor apetito por activos en la Bolsa de valores”, explicó la economista.

El 9 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la inflación en agosto tuvo una variación anual de 3.16%, su menor nivel en casi tres años y su cuarto mes con descensos consecutivos.

Siller también detalló que el superávit primario propuesto en el paquete enviado por Hacienda estimado en 0.7% del PIB fue bien recibido por el mercado, al ser considerado realista y conservador, pero con espacio para estimular el crecimiento económico.

Los supuestos en torno a la empresa petrolera productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), también son un factor que han impulsado la compra de acciones en la BMV.

“En el documento, se prevé que Pemex producirá un promedio de 1 millón 951,000 barriles diarios de crudo en el 2020, 17% más de lo que produce actualmente. Este crecimiento sería el mayor desde 1982, cuando se comenzó a extraer crudo del depósito de Cantarell”, puntualizó la estratega.

No obstante, la estratega puntualizó que las calificadoras no han cambiado, al parecer, la percepción negativa que tienen sobre la petrolera mexicana.

“Al respecto, la agencia calificadora Moody’s indicó que, con la inversión destinada a Pemex, no se podían cumplir los supuestos de producción, mientras que Fitch Ratings aseguró que la empresa productiva del Estado continuará con declives en la producción”, advirtió.

El presupuesto designado a Pemex, según el Paquete Económico 2020, es de 636,364.8 millones de pesos, un alza de 4.2% respecto a lo aprobado el año previo.

Rezagado

No obstante, en lo que va del año, el principal índice del mercado local de capitales cotiza con un magro avance de 2.88%, respecto a su cierre del 2018 en 41,640.27 puntos.

Analistas de Intercam recomiendan cautela ante el reciente desempeño del índice mexicano.

“Lo que podríamos esperar es un descanso de la tendencia secundaria alcista que inició el 15 de agosto, principalmente porque el índice de fuerza relativa (RSI, en inglés) nos indica que está llegando a niveles de sobrecompra y que evidentemente ha perdido fuerza”, señalaron estrategas de Intercam en su reporte semanal.

Cemex, Industrias Peñoles, Televisa, Orbia (antes Mexichem) y Grupo Alfa han sido las emisoras con mayor rendimiento en el periodo en cuestión. Los títulos de la cementera mexicana tuvieron un retorno de 35.77% en el lapso mencionado, el precio de sus papeles se incrementó de 5.62 pesos a 7.63 pesos el viernes pasado.

Sin cambios, la muestra del S&P/BMV IPC

S&P Dow Jones Indices (DJI) confirmó el viernes que la muestra de las 35 emisoras que integran al principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, no sufrió ningún cambio en esta segunda revisión del año, así que ninguna empresa entra ni sale.

“El rebalanceo del índice no resultó en adiciones ni eliminaciones de ninguno de los componentes actuales”, confirmó el proveedor mundial de índices.

Con ello, los resultados finales que resultaron de la revisión de septiembre a la muestra del S&P/BMV IPC se hará efectivo el próximo lunes 23 de septiembre antes de la apertura de mercado.

Silvia Kitchener, directora de Índices de Renta Variable de América Latina de DJI, explicó recientemente que no es usual que no se hagan modificaciones a la muestra, como ocurrió ahora.

Agregó que en entre los factores que influyeron para que en este rebalanceo no tuviera cambios se encuentra, quizá, el hecho de que “el mercado mexicano es pequeño y es bastante estable en el sentido de que no hay muchas acciones nuevas; aunque hay volatilidad ésta no es tan extrema”.

El IPC busca medir el rendimiento de las acciones de mayor tamaño y liquidez de la BMV. Este año, el índice ha otorgado un rendimiento de 2.88%, a 42,841.46 enteros.

Las empresas ganadoras del IPC en este periodo son la farmacéutica Genomma Lab, con un alza de 51.93, seguido de Grupo Elektra, con un avance de 47.62%, y la empresa de productos para el cuidado e higiene personal, Kimberly Clark de México registra un repunte de 27.39 por ciento.

En contrasentido están el conglomerado Alfa, Grupo Televisa y la empresa química Orbia (antes Mexichem), que mantienen un ajuste a la baja de 27.37, 26.29 y 21.28%, en ese orden.

El referencial ha escalado hasta 42,841.46 unidades desde 39,339.55 puntos, con los que cerró el 16 de agosto, uno de los niveles más bajos del año. Lo anterior significa un repunte cercano a 9% en un mes.

Para continuar con esta tendencia alcista al menos en el mediano plazo, el índice tiene el reto de rebasar el siguiente objetivo de “43,240 enteros (...) La resistencia que buscaría concretando el rompimiento es la barrera de 44,000 enteros”, indicó un análisis bursátil de Banorte.

La recuperación está respaldada, al igual que los demás índices del mundo, por la mayor tranquilidad en temas relacionados con el comercio internacional. También por el sentimiento de los inversionistas de un mejor panorama en las decisiones políticas y económica para el rumbo de México. (Con información de Judith Santiago)

