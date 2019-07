Las ganancias trimestrales de Citigroup rebasaron el lunes las estimaciones de analistas, gracias a un estricto control de costos y la solidez de los préstamos al consumidor.

Citi, con sede en Nueva York, es el primer banco importante en reportar sus resultados del segundo trimestre. J.P. Morgan Chase & Co, Bank of America Corp y Goldman Sachs Group Inc lo harán más adelante en la semana.

El tercer mayor banco de Estados Unidos por activos continuó sumando préstamos y depósitos en el trimestre más reciente, lo que disipó las preocupaciones de que una perspectiva económica más débil perjudique la capacidad de los consumidores para solicitar dinero.

Los préstamos totales aumentaron 3%, a 689,000 millones de dólares, mientras que los depósitos subieron 5%, a 1,050 billones de dólares, excluyendo fluctuaciones cambiarias.

En tanto, las operaciones de renta fija cayeron 4%, excluyendo una ganancia de la inversión de Citi en Tradeweb, mientras que su negocio de acciones se hundió 9 por ciento. Ejecutivos de los principales bancos de Estados Unidos advirtieron que los ingresos comerciales se verían afectados por una caída en la actividad de los clientes debido a las crecientes tensiones comerciales e incertidumbres en torno a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

“Navegamos con éxito en un entorno incierto, mostrando una gestión disciplinada de los gastos, los créditos y los riesgos”, dijo el presidente ejecutivo de la entidad, Michael Corbat, en un comunicado.

La ganancia neta aumentó a 4,800 millones de dólares, 1.95 dólares por acción, en el segundo trimestre, desde 4,500 millones, o 1.63 por acción, un año antes.