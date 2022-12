Crudo, en su menor nivel desde el cuarto trimestre del 2021

El precio del petróleo lleva una semana perdiendo y ha bajado 10 dólares desde el jueves pasado, presionado por una expectativa de menor demanda de crudo ante la posibilidad de que haya una desaceleración económica mundial.

El referencial estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ha caído 9.76 dólares o 12.02%, a 71.46 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte ha perdido 10.73 dólares o 12.35%, cotizando en 76.15 dólares por barril

La mezcla mexicana de exportación ha bajado 10.22 dólares o 14.38% a 60.86 dólares por barril en el mismo periodo.

El viernes de la semana pasada el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer que la economía de ese país agregó 263,000 empleos durante noviembre, una cifra mejor a la esperada, pues el mercado anticipaba la generación de 200,000 nuevos puestos.

Ana Azuara, analista de Materias Primas en Banco Base, explicó que el hecho de que se hayan superado las expectativas generó temor en el mercado de que se mantengan las presiones inflacionarias y, por lo tanto, que la Reserva Federal (Fed) no tenga más remedio que continuar con la política monetaria restrictiva.

Los incrementos a las tasas de interés de referencia limitan la actividad económica, lo que provoca una reducción en la demanda de la materia prima.

Los precios del petróleo continuaron bajando este jueves por la posibilidad de que se reanude el servicio de un oleoducto que pasa por Canadá y Estados Unidos que cerró tras una fuga, lo que devolvería una importante cantidad de crudo al mercado en un momento en que la desaceleración económica hace temer por la demanda.

Los futuros del Brent del Mar del Norte perdieron más de 1 dólar o 1.32%, tocando un nuevo mínimo en el año, mientras que el WTI bajó 55 centavos o 0.76%, a su menor nivel desde el 20 de diciembre del año pasado

La mezcla mexicana de exportación cayó 1 dólar o 1.62% hasta su nivel más bajo desde septiembre de 2021.

La canadiense TC Energy dijo que cerró su oleoducto Keystone de 622,000 barriles diarios, que es la principal línea de transporte de crudo pesado canadiense desde Alberta hasta el Medio Oeste y la costa estadounidense del Golfo de México, tras un vertido en un arroyo de Kansas.

Los precios del petróleo subieron después de que la compañía anunció el cierre, que se produjo hacia las 8:00 de la noche del miércoles (tiempo del centro de México), pero el ánimo del mercado ha cambiado desde entonces.

"La preocupación por la situación de Keystone ya no existe, y creo que volverá a funcionar en poco tiempo, por lo que no será una pérdida material de crudo", dijo John Kilduff, socio de Again Capital. "Volvemos a fijarnos en las perspectivas de la demanda".

Los mercados estarán atentos a la reunión de la próxima semana del Fed, en la que se espera ampliamente que la Reserva Federal suba la tasa de interés en 50 puntos base.

Mientras que los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron la semana pasada, los de gasolina y destilados subieron, aumentando la preocupación por el debilitamiento de la demanda.

Las pérdidas en la semana se vieron limitadas por el anuncio realizado por China el miércoles, en el que se detallaban los cambios radicales introducidos a su estricto régimen contra el Covid-19.

"Cuando se reabren ciudades sujetas, hasta ahora, a medidas drásticas, eso significa simplemente que el virus del coronavirus va a propagarse más rápidamente entre la población", argumentó el analista Eli Rubin, de EBW Analytics Group.

Con buena parte de la población sin vacunar y con vacunas con eficacia sensiblemente menor que sus equivalentes occidentales, "hay un riesgo importante de que el mayor importador mundial de petróleo (China) vea su sistema de salud desbordado por nuevos casos de coronavirus en varias ciudades del país”, estimó el analista.

Además, el mercado pareció hacer poco caso al bloqueo de barcos tanque cargados de petróleo ruso en la zona del Bósforo.

Las autoridades turcas reclaman a las navieras un certificado de seguro que sirva incluso en caso de violación del mecanismo de topeo del precio del crudo ruso, documento que los aseguradores se niegan a extender.

Para Edward Moya, analista de Petróleo en Oanda, es una perturbación transitoria "que no cambia el hecho de que las perspectivas de demanda de crudo continúan deteriorándose".

Petroleras pierden en la semana

Ante la baja en los precios del crudo, las acciones de las compañías petroleras han caído en la semana, debido a la expectativa de menores ingresos.

Las pérdidas las lidera Saudi Aramco (de Arabia Saudita), cuyos títulos accionarios han bajado 5.41% en la semana, seguida de la estadounidense ExxonMobil, con una baja en sus títulos de 4.95 por ciento.

Otras petroleras que igualmente pierden en la semana son: la brasileña Petrobras, cuyos papeles bajan 4.36%, así como la estadounidense Chevron (-4.14%) y la francesa TotalEnergies (-3.53%). También las británicas BP y Shell, que retroceden 3.53 y 1.35%, respectivamente. (Con información de Agencias)

