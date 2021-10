La brecha entre el dólar y el oro como activos de refugio para los inversionistas se ha reducido, como un efecto del incremento de la aversión al riesgo ante un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El índice dólar, que mide la fortaleza de esa divisa frente a una canasta de seis monedas de referencia, cerró el 2019 en 96.39 puntos, y alcanzó un máximo de 102.82 puntos el 23 de marzo del 2020, un aumento de 6.67% en ese lapso.

Hasta este jueves, el índice se ubica en 94.21 puntos, una caída de 8.37% respecto a su punto máximo, debido a que los inversionistas incrementaron su apetito por el riesgo debido el exceso de liquidez inyectado por la Fed de Estados Unidos ante la pandemia por el Covid-19.

Por su parte, el precio del oro pasó de 1,567.60 dólares por onza el 31 de diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia, y tocó un máximo de 2,103.2 dólares el 6 de agosto de 2020, un incremento de 34.17% en dicho lapso.

El metal precioso cerró este jueves en 1,756.10 dólares por onza, y aunque ha perdido 16.50% desde su máximo, se mantiene con una ganancia de 12.02% respecto a finales de 2019.

El oro ha sido utilizado como un activo de refugio entre los inversionistas, al igual que el dólar, sin embargo, la emergencia sanitaria trasladó a los agentes del mercado al oro, lo que disparó su precio.

Las actuales expectativas de los inversionistas de que la Fed comience a elevar la tasa de interés e inicie el tapering, la brecha entre ambos activos se ha ido disminuyendo, impulsando un fortalecimiento del dólar ante un control por parte de la Fed.

Carlos Hernández, analista senior en Masari Casa de Bolsa, explicó que “ambos son activos de refugio, aunque en diversos grados y necesidades. El dólar se beneficia bajo un entorno de estrés financiero, dónde las necesidades de liquidez aumentan. En tanto que el oro presenta un punto de menor riesgo a una situación de estrés financiero”.

De hecho, el índice dólar ha incrementado un 4.75% en lo que va del 2021 debido a tres factores, “la recuperación de la fortaleza económica de Estados Unidos, el inicio de los recortes en la liquidez monetarias de la Fed y una visión de mediano plazo del comparativo de tasas reales”, comentó Hernández.

Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico en Monex, comento que “aunque el índice dólar no ha alcanzado los niveles de marzo del 2020, aún así estamos viendo niveles no vistos desde septiembre. Pese a que hablamos de incertidumbre, no hablamos de un escenario como el vivido al año pasado”.

“El oro también es un instrumento de refugio, pero el activo que más utilizado es el dólar, pues es más liquido y le da la ventaja de ser más accesible para los inversionistas”, añadió Quiroz.

Hacia adelante, aunque podría ser complicado ver un índice dólar en niveles de 100 puntos para los siguientes meses, “vemos que el índice seguirá escalando más puntos en lo que resta del año, más hacia el cierre”, comentó Hernández.

