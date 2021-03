Las acciones de las operadoras de Cruceros comienzan a subir en Wall Street en el 2021, buscando recuperarse de las pérdidas del 2020 por el Covid-19.

Norwegian Cruise Line tiene un precio de 29.31 dólares por acción, aunque en el 2020 cayó 56.5% este año tiene un incremento de 15.26% registrando una ganancia en valor de mercado de 1,228 millones de dólares.

En el 2021, Carnival Corp lidera las ganancias entre cruceros con un alza de 23.22 por ciento. Al cierre del lunes cotizaba en 26.69 dólares por acción en Wall Street, aunque en el 2020 terminó con una caída de más de 57.4% en su valor. Actualmente tiene 29,524 millones de dólares de market cap.

Royal Caribbean Cruises tiene una ganancia de 17.67% este año y sus títulos se venden en 87.91 dólares. Acumula una plusvalía de 4,646 millones de dólares para totalizar en 17,731 millones de dólares en valor de capitalización.

La reapertura de las economías, así como el proceso de inmunización de la población son los dos factores principales que alientan los precios de las acciones de estas firmas, así como en general para el sector turismo, que fue fuertemente golpeado por la pandemia en el 2020.

Cipactli Jiménez, asesor independiente en inversiones, comentó que las operadoras de cruceros “son empresas sólidas pasando por un momento de desestabilización temporal.

La cuarentena las ha obligado a poner a prueba y renovar su modelo de negocio y ante la posibilidad de una tasa de vacunación en incremento, es natural que el mercado las volteé a ver. Son empresas golpeadas por el contexto sanitario pero el golpe no significa que dejen de generar valor”.

Dependerá de la vacunación

El modelo de negocio de los cruceros está íntimamente relacionado al turismo, agregó Cipactli Jiménez, y la reactivación de esta industria dependerá del aumento en la tasa de vacunación, “las perspectivas de inversión dependerán de qué tanto aumento tenga esta tasa o bien qué tanto puedan las empresas reinventar el modelo de negocio”.

Carlos Hernández, analista bursátil en Casa de Bolsa Masari, indicó que las acciones de los cruceros en Bolsa están incrementando su valor principalmente por dos elementos “mejores perspectivas operativas y las valuaciones financieras que registran las compañías”

“Estábamos viendo que las métricas promedio de precio a valor en libros de algunas empresas como Royal Caribbean se registraban en 2 veces durante 2020, cifra menor en comparación a un promedio histórico de 2.25 veces.

Eso fue un motivo ‘atractivo’ para los inversionistas tácticos”, explicó Hernández.

De acuerdo con el reporte trimestral de la firma, los ingresos totales de Carnival Corp fueron de sólo 34 millones de dólares en diciembre, en comparación con los 4,789 millones que registró en sus estados financieros en el 2019 al cuarto trimestre.

En términos anuales, los ingresos de Carnival Corp fueron de 5,595 millones de dólares en el 2020, contra 20,825 millones del año previo, una caída de 73.13% por el impacto de la pandemia del Covid-19.

Royal Caribbean reportó ingresos anuales en 2020 por apenas 2,209 millones de dólares, una caída de 79.82% respecto a los 10,951 millones de dólares ingresados en el 2019. Además, las ventas por pasajeros se redujeron en un 80.84% en un año para la empresa de cruceros de diversión.

En el caso de Norwegian Cruise Line, sus ingresos anuales tuvieron una reducción de 80.19% en el 2020, con un total de 1,279 millones de dólares al cierre de diciembre, respecto a los 6,462 millones reportados en el 2019.

A pesar del incremento en el precio de los papeles de la emisora, y una perspectiva en el largo plazo de aumento en el precio de sus acciones para las firmas operadoras de cruceros, existen más riesgos alrededor de estas firmas, principalmente la recuperación de la economía global.

“Yo no invertiría por ahora en ellas, si bien la tasa de vacunación sube, no hay una fecha cabal para el fin de la cuarentena. Por tanto, mi expectativa no es de compra pese al aumento en precio”, comentó Jiménez.

