Industriales piden certidumbre judicial

Los industriales en México están listos para desembolsar sus inversiones que mantuvieron frenadas en 2025, pero requieren que el poder judicial envíe un mensaje de certidumbre para generar confianza sobre las nuevas leyes judiciales, sostuvo Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Comentó que recientemente se reunió con el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, para que tranquilice a los inversionistas sobre los cambios judiciales, pues inquietan aspectos sobre cómo van a resolver las sentencias y cuál será el impacto. “Es necesario que haya claridad en las reglas”.

“Le dije (al titular de la Suprema Corte) tienes que mandar mensajes de certeza jurídica y manejar lo que se está diciendo (sobre incertidumbre) sobre cómo serán (las nuevas leyes), porque esa será un gran mensaje para inversión”, comentó.

La reforma judicial en México genera gran incertidumbre para empresas e inversionistas, debido a la preocupación por la falta de seguridad jurídica, la potencial politización de jueces electos popularmente y la debilidad del Estado de Derecho, lo que podría inhibir la inversión nacional y extranjera, retrasar decisiones de inversión hasta dos años y afectar la competitividad económica del país.

Hace unos días la OCDE, al igual que otros organismos empresariales han identificado factores domésticos que han añadido incertidumbre y están afectando la inversión. Uno de ellos es la reforma judicial, dada su profundidad, ha generado incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema judicial, que impacta especialmente a los inversores nacionales y, en particular, a las Pymes.

Para el presidente de la Concamin, México se encuentra “estancado” por falta de inversión pública y privada, “no hemos llegado a la cifra de aportación del 25% del PIB, el Plan México decía que tenemos que llegar al 25%, pero la inversión pública a penas llega al 2.5% y el gobierno debería invertir, por lo menos el 5%”.

Por el lado del sector privado, “las inversiones están, hay voluntad y hay empresas listas con una cantidad de dinero listo, lo que esas empresas solicitan es certidumbre y esa parte del gobierno y lo que va suceder en el T-MEC”, señaló Malagón.