Alsea ve recuperación del consumo en 2026

A pesar de un 2025 marcado por la desaceleración y la cautela del consumidor, Alsea mantiene una visión optimista sobre el rumbo del consumo en México para 2026, apoyada por el Mundial de Futbol y un entorno económico más favorable, mientras que la incorporación de nuevas marcas fortalecerá sus operaciones.

“Estamos terminando de cerrar nuestro presupuesto y nuestros planes de crecimiento para 2026 en México, Sudamérica y Europa. Hay mucha incertidumbre, pero vienen cosas buenas, sin duda el Mundial va a ser un catalizador… Somos optimistas y estamos preparados”, aseguró el director general de la operadora de restaurantes y cafeterías, Christian Gurría.

Agregó que para Alsea, el evento deportivo representará un fuerte impulso al tráfico en restaurantes, sobre todo para marcas como Chili’s, Starbucks y Domino’s Pizza, así como para las unidades ubicadas en aeropuertos y zonas de alta afluencia.

Los restaurantes y las cafeterías que operan en México no solo se verán beneficiados por un mayor número de visitas durante el mes y medio que durará la Copa del Mundo, sino todo el periodo previo.

El Mundial de Futbol 2026 será del 11 de junio al 19 de julio, y en México las sedes serán la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Gurría explicó que han comenzado a implementar iniciativas comerciales y tecnológicas en algunos de sus establecimientos.

Por ejemplo, en los 80 restaurantes Chili’s en México están habilitando tecnología para transmitir los partidos y mejorar la experiencia del cliente. “La innovación es parte de nuestro ADN”, afirmó el directivo.

En cuanto al impacto en ventas durante el evento deportivo mundial, el director general de Alsea prefirió no mencionar una cifra, pero a manera de referencia dijo que en los Juegos Olímpicos de París 2024, sus ventas crecieron casi 2 millones de euros gracias a sus campañas especiales.

Sumará nuevas marcas

Christian Gurría recordó que Chipotle abrirá su primera unidad en Monterrey, Nuevo León, durante el primer semestre de 2026.

Para la segunda mitad del año, se prevé la inauguración de un restaurante de Raising Cane’s, una cadena estadounidense que se suma al portafolio de la compañía.

Parte de la estrategia de Alsea será integrar nuevas marcas para expandir su presencia en México, Sudamérica y Europa, así como desinvertir en negocios pequeños o menos estratégicos, para concentrarse en marcas como Starbucks y Domino’s.

El directivo calificó 2025 como un año resiliente, marcado por un inicio con desaceleración, un segundo trimestre sólido y un verano “con poco color”, aunque noviembre y diciembre mostraron resultados fuertes que dejaron un cierre de año positivo.

Destacó que la clave de esta resiliencia ha sido la flexibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente y ajustar estrategias que permitan afrontar las presiones de los insumos sin trasladar los costos al consumidor.

Para 2026, anticipó que un tipo de cambio estable y la implementación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podrían favorecer sus operaciones e importaciones.

Aproximadamente el 30% de los insumos de Alsea son importados, mientras que el resto lo obtiene de proveedores locales.

“Para 2026 buscamos generar mucho valor para el cliente. Sabemos que el consumo está atorado y a veces las marcas reaccionan a estas condiciones al subir porque hay que mitigar la labor, el 12% de incremento en el salario mínimo, por nuestro lado, creemos que podemos aguantar”, acotó el directivo de Alsea.