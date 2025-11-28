Tendencias de viaje 2026: set-jetting, lucha libre y Ruta de Hoteles

Unpack ’26: The Trends in Travel™ es el nuevo mapa de Expedia Group para entender cómo se moverán los viajeros en 2026 y qué buscan al planear sus próximas reservas a nivel global.

El reporte combina datos de 1,000 millones de búsquedas mensuales cada año en las plataformas del grupo con una encuesta a 24,000 personas en 18 países.

A partir de esa base, Expedia, Hoteles.com y Vrbo identifican:

• Destinos del Año

• Viajes para Aficionados

• Viajes al Pasado

• Ruta de Hoteles

• Set-jetting: Viajes motivados por películas y series

Destinos 2026

San Miguel de Allende aparece en la lista de Destinos del Año 2026 junto con Okinawa y Cotswolds. Estos lugares concentran un incremento relevante en búsquedas y cumplen con el nuevo Smart Travel Health Check, un marco inspirado en el WTTC que evalúa cómo se gestiona la afluencia turística y la relación con las comunidades locales.

¿De qué se tratan las tendencias?

En Viajes para Aficionados, el deporte y las expresiones culturales se consolidan como motor de viaje. Tres de cada cuatro mexicanos consideran asistir a un evento deportivo, cultural o tradicional durante sus vacaciones.

La lucha libre mexicana destaca como experiencia capaz de atraer viajeros internacionales al nivel de disciplinas como el muay thai, el sumo o la capoeira.

Los Viajes al Pasado registran mayor demanda en hoteles instalados en edificios históricos, desde escuelas y prisiones hasta estaciones de tren y bancos reciclados como hospedaje. En la lista de Hoteles del Año 2026 de Hoteles.com, varias de estas propiedades reportan crecimientos de doble dígito en búsquedas globales.

La Ruta de Hoteles muestra que más de la mitad de los viajeros ya reserva más de un hotel en cada viaje para explorar diferentes zonas, reducir tiempos de traslado y conectar mejor con conciertos, festivales o agendas de negocios extendidas.

En México, tres de cada cuatro encuestados están dispuestos a dividir su estancia entre varias propiedades. El Set-jetting completa el panorama. Más de la mitad de los mexicanos ha investigado un destino después de verlo en pantalla y estrenos como Moana LiveAction en Samoa o la nueva entrega de Avatar en Nueva Zelanda apuntan a detonar flujos de viaje en 2026.