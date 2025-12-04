Macron habría alertado a Zelenski que EU podría traicionar a Ucrania

Berlín. El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán de Exteriores, Friedrich Merz, expresaron fuertes reservas sobre el rumbo que están tomando los esfuerzos de Estados Unidos para negociar la paz entre Ucrania y Rusia, advirtiendo del riesgo de que Washington impulse concesiones territoriales a Moscú sin garantías de seguridad para Kiev. Las declaraciones, reveladas por la revista Spiegel a partir de una llamada confidencial con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, subrayan la creciente inquietud europea frente a la estrategia estadounidense.

Según la revista, Macron dijo que “existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en un territorio sin claridad sobre las garantías de seguridad”, mientras que Merz alertó a Zelenski de que los negociadores estadounidenses están “jugando juegos” y le instó a actuar con cautela. Berlín rehusó comentar y el Elíseo negó que el mandatario francés se haya expresado en esos términos.

Las tensiones se intensifican mientras los enviados del presidente Donald Trump profundizan sus contactos tanto con Moscú como con Kiev para promover un plan de paz que, en su primer borrador, contempla que Ucrania ceda territorios que Rusia no ha logrado conquistar desde 2022. A cambio, la propuesta ofrece medidas de seguridad, aunque no garantiza la aspiración ucraniana de integrarse en la OTAN.

El martes, los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sostuvieron una reunión de cinco horas con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien dijo creer en los esfuerzos de Trump por hallar un consenso. Trump calificó ese encuentro como “muy bueno” y aseguró que sus enviados perciben disposición de Putin para terminar la guerra. Sin embargo, en el terreno Rusia mantiene su ofensiva y continúa ganando posiciones en el este de Ucrania.

Negociaciones en Florida

El jueves, los enviados estadounidenses se reunieron en Florida con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, en su tercer encuentro en dos semanas. Zelenski dijo en la víspera que la prioridad es obtener “información completa” sobre lo discutido en Moscú y reiteró que Ucrania trabajará con sus aliados para alcanzar una “paz digna”.

Por su parte, la Casa Blanca alivió temporalmente algunas sanciones contra la petrolera rusa Lukoil fuera de Rusia, aunque mantuvo la prohibición de que sus ingresos regresen a territorio ruso. Paralelamente, Turquía convocó a los embajadores ruso y ucraniano para pedir que mantengan las infraestructuras energéticas fuera de la guerra, tras un ataque ucraniano contra una refinería en Rusia.

En Europa, el debate se agudizó después de que la Comisión Europea propuso usar activos rusos congelados para recaudar 90,000 millones de euros destinados a sostener a Ucrania. Moscú respondió que cualquier acción “ilegal” tendría “la reacción más dura”, mientras algunos países del bloque, liderados por Bélgica, expresan reservas legales sobre la medida.

Asimismo, el presidente ruso dijo en una entrevista publicada el jueves que Rusia tomaría todo el control de la región ucraniana del Dombás por la fuerza a menos que el ejército ucraniano se retire, algo que Kiev ha rechazado completamente.

"O liberamos estos territorios por la fuerza de las armas, o los soldados ucranianos abandonan estos territorios", declaró a India Today antes de una visita a Nueva Delhi.