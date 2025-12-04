¿Circular y sostenible?

El segundo piso de la Cuarta Transformación ha trazado la ruta de una “transición justa” hacia la economía circular, definida como un nuevo modelo de producción y consumo sostenible que haga posible mitigar el impacto ambiental del desarrollo.

¿Reintegrar materiales y productos contribuirá a impulsar la competitividad en sectores estratégicos y la llegada de nuevas inversiones a la economía nacional? Los criterios económicos, por encima de la protección ambiental.

Después de cinco años, la implementación del marco legal de ese modelo de economía circular ha entrado en su fase decisiva. La nueva propuesta privilegia la valorización y el aprovechamiento de residuos, en menoscabo de la prevención y reducción de su generación.

Hace cuatro años, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, fue aprobada la Ley General de Economía Circular. El decreto estipulaba que entraría en vigor 180 después de su aparición en el Diario Oficial de la Federación. Y a partir de ese hecho, la Secretaría del Medio Ambiente tendría 370 días para desarrollar y expedir la normatividad consecuente. Nunca se publicó.

Al arranque de la actual administración, la secretaria Alicia Bárcena planteó implementar una política nacional que alinea la legislación y su reglamento con una estrategia integral, con la intervención de los tres órdenes de gobierno, los empresarios y las organizaciones sociales.

Ante la inminente discusión de la propuesta –firmada por el líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal, y el legislador oaxaqueño Raúl Bolaños Cacho, del PVEM--, un conglomerado de agrupaciones defensoras del medio ambiente ha advertido sobre una agenda oculta. Y es que –sostienen—se ha diseñado bajo criterios económicos y extractivos que dejan en segundo plano la salvaguarda del ambiente, la salud y los derechos de las personas.

Además, se quejan de que la iniciativa proviene directamente de SEMARNAT. Y en efecto, para elaborar la Política Nacional de Economía Circular de México, la dependencia contó con la asistencia técnica de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y Global Factor, una consultoría especializada.

Particularmente critican que el nuevo ordenamiento considera como indicador de economía circular al aprovechamiento energético. Esa apuesta por la termovalorización –asumen— se centra en la fase post-consumo, en lugar de incluir criterios como el rediseño de productos para ser reutilizables, durables, de buena calidad.

Efectos secundarios

