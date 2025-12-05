Rehilete

El Congreso de Guanajuato aprobó el matrimonio igualitario con una inusual fractura en el PAN: ocho de sus diputados respaldaron la reforma junto con la oposición. También avanzó la prohibición de terapias de conversión, aunque el blanquiazul cerró filas contra la despenalización del aborto en el país. Estos votos muestran que, pese a resistencias, la agenda de derechos comienza a abrirse paso en el estado.

Faquir

Desde la FIL de Guadalajara, consejeros del INE alertaron sobre los riesgos de desinformación en redes sociales, señalando que la viralidad puede distorsionar la realidad. Como ironizaba el clásico del presidente creador de la 4T, hoy residente de La Chingada: “¿benditas redes sociales?” Un recordatorio de que la tecnología sin conciencia cívica puede ser un arma de doble filo.

Malabarista

En la discusión del Senado sobre las reformas de agua, surgieron acusaciones cruzadas: morenistas señalaron acaparamiento por parte de panistas, mientras Ricardo Anaya respondió que cometen los mismos excesos que critican. La pugna evidencia que el debate, más político que técnico, podría obstaculizar soluciones urgentes ante la crisis hídrica que afecta a millones de mexicanos.