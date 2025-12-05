Abandono del T-MEC es una posiblidad, afirma la USTR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría decidir el próximo año retirarse del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó el jueves Politico, citando al representante comercial de Washington, Jamieson Greer.

“La opinión del presidente es que solo quiere acuerdos que sean un buen acuerdo. La razón por la que incluimos un periodo de revisión en el T-MEC fue en caso de que necesitáramos modificarlo, revisarlo o abandonarlo”, dijo Greer a la jefa de la oficina de Politico en la Casa Blanca, Dasha Burns, en un episodio de un podcast que se emite el viernes. Greer también planteó en el podcast la idea de negociar por separado con Canadá y México y dividir el acuerdo en dos partes, y añadió que habló con Trump sobre esa posibilidad esta misma semana.

La Casa Blanca y los gobiernos de Canadá y México no respondieron de inmediato a la solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Trump dijo el miércoles que el acuerdo T-MEC –que se enfrenta a una próxima revisión– se dejará expirar o se elaborará otro acuerdo.

El T-MEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020 con una vigencia inicial de 16 años y fue negociado durante el primer mandato de Trump como presidente, requiere que los tres países realicen una revisión conjunta después de seis años.

Si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva. Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años.

Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro período de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año.

Compuesto por 34 capítulos y 12 cartas paralelas, el T-MEC retiene la mayoría de las medidas de apertura del mercado del TLCAN y otras regulaciones, al tiempo que realiza cambios notables en las normas de origen de automóviles, disposiciones de solución de controversias, contratación pública, inversión y protección de los derechos de propiedad intelectual.

Este tratado está compuesto por 1,030 páginas de texto, sin incluir apéndices, anexos y cartas complementarias. (Con información de Reuters).