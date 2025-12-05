Sheinbaum se reunirá con Trump en Washington

El comercio sería el tema central de la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes 5 de diciembre, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuestionada ayer sobre los dichos del presidente estadounidense de que en 2026 concluiría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la mandataria mexicana opinó que “no hay que tomar todo, porque dijo: ‘termina el tratado’, pero en realidad no termina el tratado; hay una revisión, pero no es cierto que termine el Tratado el próximo año. En su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro Tratado. Es parte también de su forma de comunicar.

“Yo creo que México tiene de los mejores acuerdos comerciales de todos los países en este incremento de tarifas de aranceles que hizo Estados Unidos con el mundo entero, seguimos teniendo una de las mejores posiciones, pero, de todas maneras, nosotros queremos avanzar en el tema de los automóviles, del acero, del aluminio, porque ya culminamos con el tema de la revisión de 54 barreras no arancelarias que se le pusieron”, comentó.

La mandataria expuso que la reunión con el presidente Trump sería breve, al tiempo que comentó que habría otra reunión por separado con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, lo cual confirmó CTV News a través de la embajada de México en Canadá.

Los tres líderes estarán en Washington para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA hoy viernes, que determinará la composición del torneo entre sus países, y el cual se llevará a cabo en el Kennedy Center.

Ayer por la tarde, la mandataria tomó un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional para llegar a Washington; al llegar se registró en un hotel comercial.

Se prevé que las reuniones con los mandatarios Trump y Carney sucederían antes del evento de la FIFA, que está programado para las 11 horas de la Ciudad de México; después de ello, Sheinbaum afirmó que se reuniría con connacionales que viven en la Unión Americana y viajaría hoy por la noche de regreso a México.

Ebrard no asistirá

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no asistirá a la reunión programada para este viernes entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, lo que podría implicar que no abordarán temas técnicos sobre el T-MEC.

En cambio, ambos mandatarios podrían, en su caso, tratar cuestiones generales de alto nivel político, como podrían ser el ritmo del avance de las negociaciones y la prospectiva de las mismas. (Con información de Roberto Morales).