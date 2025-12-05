Aeroméxico, siete años de inversiones históricas

Aeroméxico invertirá 2,500 millones de dólares en los próximos cinco años y ha invertido 1,000 millones de dólares en los últimos dos años.

En siete años habrá invertido 3,500 millones de dólares, revela el director de Aeroméxico, Andrés Conesa.

Con sencillez pero con firmeza, el director de la aerolínea afirma que Aeroméxico está más fuerte que nunca en su historia de 90 años y sostiene que esa empresa aérea es la más rentable del mundo y puede estar en las grandes ligas.

Recuerda que Aeroméxico en el año 2020, se acogió al Chapter 11 (Ley de quiebras de Estados Unidos) para acelerar su reestructura financiera y en sólo 2 años logró una transformación que le hubiera llevado una década.

En las últimas semanas, Aeroméxico realizó una colocación dual en los mercados de Nueva York y México y levantó recursos por el equivalente al 10% de su capital.

La colocación dual, no sólo fue importante para Aeroméxico, también lo fue para el mercado bursátil mexicano que no había registrado una operación similar en los últimos doce años.

La semana pasada se realizó el campanazo respectivo en la bolsa de Nueva York y este 5 de diciembre en la BMV.

Futuro prometedor

El futuro de Aeroméxico no depende de la alianza que tiene con Delta, asegura Conesa.

Recientemente, luego de las acusaciones del Departamento del Transporte de Estados Unidos en el sentido de que México incumple con el acuerdo bilateral aéreo, esa entidad ordenó la suspensión de la alianza entre las aerolíneas estadounidense y mexicana.

Una de las condiciones para poder tener la alianza entre Aeroméxico y Delta, con la inmunidad antimonopolio, es que exista un acuerdo de cielos abiertos entre México y Estados Unidos, recuerda el directivo.

El gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo muy importante para solventar las dudas que tiene el DOT y queda pendiente, fundamentalmente un tema, que tiene que ver con la carga aérea.

Las actividades de carga fueron trasladadas al AIFA en Santa Lucía.

En Aeroméxico “esperamos que pronto lleguen a un acuerdo”.

En paralelo, en Aeroméxico –dice Conesa–, solicitamos a una corte federal en Estados Unidos que nos diera una suspensión en lo que se llega al fondo del asunto.

Se consiguió hace un par de semanas. La alianza con Delta sigue vigente y la tendremos hasta que se resuelva el fondo del asunto.

Sin embargo, insiste el ejecutivo, tengamos o no la alianza con la inmunidad antimonopolio o no, los planes de desarrollo de Aeroméxico de crecimiento y conectividad no están en riesgo.

Podemos volar juntos (Aeroméxico y Delta) con un código compartido, es decir, seguiría la alianza comercial sin la inmunidad antimonopolio.

Y seguiremos con los resultados tan buenos que hemos tenido con Delta.

Tenemos la mayoría de los asientos ofrecidos en el mercado.

Es un mercado muy competido que está dividido en cuatro jugadores, pero los dos sumandos, tenemos un poco más de una cuarta parte de este mercado.

Conesa dice orgulloso: “Somos la aerolínea más rentable del mundo. Tenemos el nivel de puntualidad más alto del mundo. Y un reconocimiento en nuestros niveles de servicio, con los estándares más altos del mundo

Aeroméxico puede estar en las ligas mayores y ser una empresa que lidere en rentabilidad u desempeño corporativo y en servicio, independientemente de la alianza con Delta.

Por supuesto que queremos mantener la alianza con Delta porque no hay razones para que tengamos que eliminarla, pero si llegara a suceder (la eliminación), también vamos a estar bien”.

Con todo el optimismo que transpira, el director de Aeroméxico reconoce que en el negocio de la aviación, siempre hay posibilidades de que se presenten turbulencias.

Son tres las más recurrentes: los ciclos económicos; como el que está registrando la economía mexicana de debilidad y en el que la empresa se ajusta; la volatilidad en el tipo de cambio del peso frente al dólar; frente a la cual Aeroméxico tiene una cobertura natural porque prácticamente puede cubrir con sus ingresos en dólares, sus costos en dólares;y el precio del petróleo, para la cual Aeroméxico siempre busca ajustar su operación a un menor dinamismo en la actividad económica.

Esa es la visión y perspectiva que sobre Aeroméxico tiene su director.

Atisbos

***Luis Brossier será el nuevo director general de Citi México, a partir del primero de marzo del 2026. Reportará a Julio Figueroa, director de Citi América Latina.

***En breve, anunciará la expansión de sus operaciones en México, Bunker, Indoor Golf un centro de práctica de golf bajo techo en la Ciudad de México que utiliza simuladores de alta tecnología (TrackMan) para que los golfistas jueguen en campos virtuales de todo el mundo, practiquen su swing, compitan con amigos y reciban clases.