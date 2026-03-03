Van 418 casos confirmados de sarampión en la CDMX

La secretaria de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylberman, informó que hasta ayer se registraron 418 casos confirmados de sarampión en la capital del país, y tres defunciones, dos de las cuales está por determinarse aún si fueron resultado de la enfermedad altamente contagiosa causada por un virus.

El único caso confirmado de muerte por sarampión, registrado el 30 de diciembre de 2025, corresponde a un niño de tres meses.

Durante la conferencia de prensa habitual de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, la funcionaria detalló que las dos defunciones por confirmar si fueron por sarampión corresponden a una bebé de dos meses y a una niña de tres años y sucedieron el 18 de enero y 22 de febrero pasados, respectivamente.

“Las lamentables defunciones son una niña de tres años que llegó ya con diagnóstico de defunción al hospital, con muerte clínica hasta su arribo y al hacer la historia clínica y hablar con los padres se determinó que era una muerte que tenía relevancia epidemiológica y por eso se pasó al grupo de expertos para analizar si el sarampión es la causa de muerte.

“El segundo caso, que es anterior, es una bebé de dos meses que llegó con sepsis grave, con neumonía, que falleció y que también por la cuestión epidemiológica se está estudiando por el grupo de expertos’’, precisó.

Gasman Zylberman detalló que las alcaldías que concentran la mayor incidencia de casos confirmados de la enfermedad por cada 100,000 habitantes son, en estricto orden, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero, y que la tasa de incidencia en la ciudad es de 4.6, similar a la nacional.

La dependencia a su cargo, dijo, trabaja para llegar a la meta de vacunación de dos millones 40,000 personas inoculadas, lo que no quiere decir que alcanzada la meta concluirá la campaña de vacunación en marcha; “vamos a seguir vacunando todo el tiempo pero no de manera tan intensiva… calculamos que hacia finales de marzo se logrará la inmunidad de rebaño’’.

De los 418 casos confirmados desde el 16 de agosto de 2025, 373 corresponden a 2026; 69% de los casos (288.42) no tienen “antecedente vacunal’’.

Del total, seis personas contagiadas son “casos nuevos confirmados’’, 64 corresponden a residentes del Estado de México y 33 casos requirieron hospitalización aunque a la fecha no hay personas hospitalizadas.

Hasta ayer se habían aplicado en la capital del país un millón 614,915 dosis de vacunas contra el sarampión.

