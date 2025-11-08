Nayarit, la nueva voz estratégica de México en ONU Turismo

La designación de Nayarit como miembro de la Junta Directiva Mundial de los Miembros Afiliados de ONU Turismo para el periodo 2026–2029, acompañada del reconocimiento “Supportive Partner Destination”, coloca al estado en el centro de la conversación turística global. El anuncio, realizado durante la 26ª Asamblea General de ONU Turismo en Riad, Arabia Saudita, representa la máxima distinción que un destino puede recibir dentro del sistema de Naciones Unidas en materia turística y convierte a Nayarit en la nueva voz de México ante los principales actores del sector.

Según un comunicado de prensa, el nombramiento no es simbólico: otorga a Nayarit voz y voto en la definición de la agenda internacional en temas clave como sostenibilidad, inversión responsable, innovación, digitalización, inclusión social y fortalecimiento de destinos emergentes. Desde esta posición estratégica, el estado podrá influir en políticas globales, acceder a inteligencia de mercados, generar alianzas con organismos multilaterales y reforzar su atractivo para capitales turísticos nacionales y extranjeros.

Entre más de 500 organismos internacionales, sólo tres fueron designados directamente por el Secretario General de ONU Turismo:

Madrid (sede mundial del organismo)

ICCA (Asociación de Congresos y Convenciones Internacionales)

Nayarit, en reconocimiento a su modelo de desarrollo turístico responsable, inclusivo y con visión sostenible.

Al compartir espacio con instituciones como Tripadvisor, Expedia Group, IFEMA Madrid, Saudi Tourism Authority o Red Sea Global, el estado mexicano se consolida como un caso de referencia en gobernanza turística, cooperación público-privada y modelos de desarrollo alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Reconocimiento "Supportive Partner Destination"

Así mismo, durante la Sesión Plenaria de Miembros Afiliados, ONU Turismo otorgó al Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit el reconocimiento "Supportive Partner Destination", distinción reservada para los destinos que demuestran un compromiso ejemplar con los valores de la Organización y contribuyen activamente a su fortalecimiento institucional.

Vuelo en parapente en NayaritFoto: Cortesía

"ONU Turismo destacó que Nayarit ha sido un ejemplo inspirador de cooperación público-privada y compromiso institucional, gracias a su participación constante en proyectos de impacto, su promoción del turismo responsable y su colaboración con iniciativas globales que fortalecen la visibilidad de la Membresía Afiliada".

"Recibir este doble reconocimiento —integrar la Junta Directiva y ser galardonados en la Asamblea General— representa el punto más alto en la historia turística de nuestro estado. Es un orgullo para México que Nayarit sea reconocido por su liderazgo y visión de futuro ante la comunidad internacional", dijo Juan Enrique Suárez del Real Tostado, secretario de Turismo de Nayarit.