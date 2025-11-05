EU presentará borrador de resolución sobre Gaza al Consejo de Seguridad de la ONU

Estados Unidos compartirá un proyecto de resolución sobre el plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza con los 10 miembros electos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más tarde el miércoles, dijo un funcionario estadounidense.

Representantes de Egipto, Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Emiratos Árabes Unidos se unirán a Estados Unidos, "mostrando un claro apoyo regional", añadió el funcionario.

Israel y el grupo militante palestino Hamás acordaron hace un mes la primera fase del plan de 20 puntos de Trump para Gaza: un alto el fuego en su guerra de dos años y un acuerdo de liberación de rehenes.

Estados Unidos ha redactado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que aprobaría un mandato de dos años para un órgano de gobierno de transición en Gaza y una fuerza internacional de estabilización en el enclave palestino, según el texto visto por Reuters el martes.

No estaba claro de inmediato si se habían introducido cambios en el borrador que se compartirá con los 10 miembros electos del Consejo de Seguridad. Una resolución necesita al menos nueve votos a favor y ningún veto de Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido o Francia para ser adoptada.

No estaba claro si Estados Unidos había compartido ya una copia del proyecto de resolución con Rusia y China.

El texto de dos páginas visto por Reuters autorizaría a una administración de gobierno de transición de la Junta de Paz a establecer una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) temporal en Gaza que podría "utilizar todas las medidas necesarias" -código para la fuerza- para llevar a cabo su mandato.