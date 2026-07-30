Wall Street avanza; acciones de Microsoft se disparan tras positivo reporte trimestral

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este jueves. Las acciones en Estados Unidos suben con un impulso en los títulos del gigante tecnológico Microsoft, luego de su positivo reporte trimestral, mientras los inversionistas estudian cifras económicas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.33% a 51,762.28 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.93% a 7,384.55 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico sube 2.14% hasta 24,965.63.

Los títulos del gigante tecnológico Microsoft (+13.74%), la cuarta compañía más valiosa del mundo, se disparan después de que presentó ayer un reporte trimestral mejor de lo esperado, superando las expectativas del mercado con el desempeño de su negocio en la nube.

En el lado contrario de las operaciones, los títulos de Meta Platforms (-8.93%), la matriz de Facebook, se desploman luego de informar de una caída ⁠de 91% en el flujo de caja libre del segundo trimestre, mostrando presión financiera por la costosa expansión en la IA.

En las cifras económicas, el PIB estadounidense se desaceleró en el segundo trimestre, si bien aumentó 1.50%. Por otra parte, las solicitudes iniciales de ayuda por desempleo aumentaron menos de lo esperado por el mercado y el ⁠índice PCE de inflación subió 3.7% anual.

La Reserva Federal estadounidense anunció ayer su decisión de dejar estables las tasas de interés y su presidente, Kevin Warsh, mostró una postura menos restrictiva de lo esperado. Sus comentarios y el comunicado contribuyen con un sentimiento positivo en el mercado.

"La Fed mantuvo su tasa, con tres miembros votando a favor de una subida, el mayor número de votantes a favor de un alza desde 2016, señalando la preocupación por la inflación", dijo Elizabeth Lagunas, gerente de desarrollo de negocios del broker Excent Capital.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 caen esta mañana, pero el de tecnologías de la información (+4.42%), apoyado por Microsoft, compensa con su peso en los índices. En las pérdidas destaca el de servicios de la comunicación (-3.14%), golpeado por Meta.